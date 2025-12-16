Bertāns sajūsmina ar pēdējās sekundes trāpījumu, tomēr "Dubai" zaudē "Maccabi"
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien guva 11 punktus ULEB Eirolīgas 16. kārtas mačā, "Dubai" komandai piedzīvojot zaudējumu. "Dubai" mājas spēlē bez skatītājiem ar 95:97 (30:23, 22:28, 14:28, 29:18) zaudēja Telavivas "Maccabi" komandai, kurai uzvaru pēdējā sekundē ar metienu no groza apakšas izrāva Ošē Brisē.
Davis Bertans drains the buzzer-beater to close the first quarter 🎯#MotorolaMagicMoment @Moto I @dubaibasket pic.twitter.com/7Dx7KKyao2— EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2025
Bertāns šajā spēlē laukumā bija 19 minūtes un 38 sekundes, realizēja trīs no septiņiem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja divus metienus, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus.
Mājiniekus no zaudējuma neglāba Makinlija Raita individuāli ražīgā spēle - viņam 26 punkti, septiņas atlēkušās bumbas, desmit rezultatīvas piespēles, astoņi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 42 efektivitātes koeficienta punkti. Džastins Andersons guva 18 punktus, Filips Petruševs - 15, bet Mfiondu Kabengele - 12.
Pretiniekiem 21 punktu guva Džeilens Hoards, 17 punkti bija Romanam Sorkinam, 14 punktus guva Lonijs Volkers, bet 13 punkti bija Ifem Lundbergam.
"Dubai" ar septiņām uzvarām 16 spēlēs ieņem 13. vietu, bet "Maccabi" ar sešām uzvarām ir 15. pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".