"Ballon d'Or" ieguvēji Dembelē un Bonmanti saņem arī FIFA gada futbolistu balvas
Parīzes "Saint-Germain" uzbrucējs Usmans Dembelē un "Barcelona" pussardze Aitana Bonmati otrdien saņēma balvas kā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) gada labākie futbolisti.
Abi šoruden saņēma arī "Ballon d’Or" balvu kā iepriekšējās sezonas labākie futbolisti pasaulē. Dembelē FIFA balvu saņēmis pirmo reizi karjerā, bet Bonmati šo atzinību izpelnījusies trešo gadu pēc kārtas.
Francijas futbolists Dembelē šogad palīdzēja parīziešiem pirmo reizi vēsturē uzvarēt UEFA Čempionu līgā. PSG uzvarēja arī Francijas čempionātā un valsts kausa izcīņā, kā arī UEFA Superkausā, bet FIFA Klubu pasaules kausā guva otro vietu.
Spāniete Bonmati ar "Barcelona" komandu aizcīnījās līdz UEFA Sieviešu čempionu līgas finālam, bet ar Spānijas izlasi kļuva par Eiropas vicečempioni, uzvarēja Spānijas čempionātā un kausa izcīņā.
Tikmēr par labākajiem treneriem atzīti PSG stūrmanis Luiss Enrike un Eiropas čempiones Anglijas trenere Sārina Vigmana. Enrikem tā ir otrā FIFA balva karjerā, bet Vigmanai - piektā.
Par gada labākajiem vārtsargiem atzīti Džanluidži Donnarumma no PSG un Hanna Hemptone no Anglijas izlases.
Ferenca Puškāša balvu gada skaistāko vārtu guvējam saņēma argentīniešu uzbrucējs Santjago Montels, kurš Aveļanedas "Independiente" sastāvā Argentīnas futbola čempionāta spēlē guva vārtus, aiz soda laukuma robežas izpildot atmugurisku lēcienu.
Kopš 1956. gada žurnāls "France Football" pēc kontinenta žurnālistu balsojuma pasniedza Eiropas labākā futbolista balvu jeb "Ballon d'Or", bet, tā kā bieži šīs balvas ieguvējs bija tāds pats kā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rīkotajā pasaules labākā futbolista aptaujā, 2010. gadā pēc tā brīža FIFA prezidenta Zepa Blatera iniciatīvas tās tika apvienotas. FIFA labāko spēlētāju noteica valstsvienību kapteiņu, galveno treneru un žurnālistu balsojums, un turpmāk šādu formātu pārņēma "Ballon d'Or".
FIFA pārtraucot līgumu ar izdevumu "France Football", no 2017. gada Eiropas labākais futbolists un pasaules labākais futbolists atkal tiek noteikti atsevišķās aptaujās.