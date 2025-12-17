Krievija konfiscē boksa leģendas Oleksandra Usika mantu viņa dzimtajā Krimā. Kolaboranti viņu nodēvē par "nacistu"
Krievijas anektētās Krimas varas iestādes sarīkojušas kārtējo “tautas ienaidnieku” īpašumu nacionalizācijas sēriju, un šoreiz upuru skaitā ir slavenais bokseris, Krimā dzimušais pasaules smagsvara čempions Oleksandrs Usiks, kuru krievu kolaboranti nu pieskaitījuši pie “nacistiem”.
Vietējie mediji vēsta, ka Krimas Valsts padome papildinājusi 2014. gadā anektētajā pussalā nacionalizēto īpašumu sarakstu, tajā iekļaujot vēl 84 fizisko un juridisko personu aktīvus. Krimas galvenais kolaborants, vietējā parlamenta priekšsēdētājs Vladimirs Konstantinovs paziņojis, ka šīs personas sadarbojās ar Ukrainu un, gūstot ienākumus Krimā, novirzīja tos “ukraiņu nacionālistu” atbalstam.
Jaunajā sarakstā iekļauts arī Usiks, kuru Konstantinovs nodēvēja par “nacistiskās ideoloģijas atbalstītāju”, kurš vairākkārt nosodījis tā dēvēto “speciālo militāro operāciju” un organizējis līdzekļu vākšanu Ukrainas Bruņoto spēku vajadzībām.
Pēc pilna mēroga invāzijas sākšanas 2022. gada 24. februārī Krievijas varas iestādes ir pastiprinājušas “tautas ienaidnieku” īpašumu atsavināšanas procesu. Jau 2023. gadā Konstantinovs paziņoja par vairāk nekā 2500 objektu “nacionalizāciju”, to skaitā bija Ukrainas prezidenta sievas Olenas Zelenskas dzīvokļi. Šovasar Konstantinovs paziņoja, ka pirmajā pusgadā izsolēs izdevies pārdot “nacionalizēto” īpašumu vairāk nekā 2,2 miljardu rubļu (23 miljoni eiro) apmērā, vēsta izdevums “Krim. Reaļii”. Savukārt Ukraina un starptautiskā sabiedrība šīs darbības uzskata par nelikumīgu īpašuma piesavināšanos, kas pārkāpj starptautiskās tiesības. Ukraina vairākkārt uzsvērusi, ka pēc Krimas atgriešanās Ukrainas kontrolē visi “nacionalizācijas” akti tiks anulēti, bet īpašumi – atdoti to īpašniekiem.
Jāpiebilst, ka Usiks ir dzimis 1987. gadā Krimas pilsētā Simferopolē, kad tā ietilpa Ukrainas PSR. Viņš atbalstīja Ukrainas armiju jau tad, kad tā 2014. gadā cīnījās Donbasā pret vietējiem separātistiem un viņu atbalstam iesūtītajiem Krievijas karavīriem, kurus Kremļa diktators Vladimirs Putins uzdeva par “traktoristiem un ogļračiem”. Pēc Krievijas invāzijas Usiks iestājās teritoriālajā aizsardzībā, līdz 2022. gada martā viņam ļāva to pamest, lai varētu sagatavoties revanša cīņai pret britu Entoniju Džošuu, kuru viņš pieveica arī otrreiz. Savu uzvaru viņš veltīja Ukrainai, tās armijai un visiem valsts aizstāvjiem.
Savā profesionālā boksera karjerā Usiks ir nepārspēts — 24 cīņas, 24 uzvaras, viņa pieveikto pretinieku skaitā ir Mairis Briedis, krievs Marats Gasijevs, briti Tonijs Beljū, Entonijs Džošua (divreiz), Daniels Dubuā (divreiz), Taisons Fjūrijs (divreiz). Viņš ir 2012. gada Londonas olimpisko spēļu čempions. Jūlijā pēc otrās uzvaras ar nokautu pār Dubuā, viņš otro reizi karjerā kļuva par absolūto pasaules čempionu smagajā svarā. Novembrī Usiks atteicās no pasaules čempiona smagajā svarā titula Pasaules Boksa organizācijas (WBO) versijā, viņš joprojām ir pasaules superčempions Pasaules Boksa asociācijas (WBA) versijā, kā arī viņam pieder pasaules čempiona jostas Pasaules Boksa padomes (WBC) un Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) versijās.