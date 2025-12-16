Sporta leģendu atceroties: gads kopš Jāņa Timmas aiziešanas mūžībā
2024. gada 16. decembrī Latviju pāršalca sēru vēsts par basketbolista Jāņa Timmas traģisko nāvi. Ar šo smago zaudējumu visgrūtāk sadzīvot ir Jāņa ģimenei.
Par Jāņa Timmas traģisko bojāeju izskan dažādas versijas
Naktī uz 17. decembri Maskavā atrastas 32 gadus vecā Jāņa Timmas mirstīgās atliekas. Krievijas medijos un sociālajos tīklos netrūksa versiju par veidu, kā viņš miris. Tiek pieminēta arī iespejama pašnāvība.
Jānis Timma traģiski gājis bojā naktī uz 2024. gada 17. decembri. Tas notika pēc tam, kad dzimšanas dienu svinēja viņa bijusī sieva Anna Sedokova (dziedātājas sakarā jāpiemin, ka arī viņas pirmais vīrs pēc šķiršanās mira).
Māksliniece atzīmēja 42. dzimšanas dienu, bet nedēļu pirms tam, 9. decembrī, tika oficiāli ziņots par viņas un Timmas laulības oficiālo iziršanu. Pāris šķīrās klusu, bez strīdiem un īpašumu dalīšanas.
Kopīgi bērnu viņiem nebija. Abi bija laulībā kopš 2020. gada. Jānis Timma savas bijušās sievas dzimšanas dienā viņu apsveica sociālajā tīklā "Instagram".
Par Jāņa Timmas bojāeju tika izteiktas dažādas versijas. Krievijas viens no autoritārākajiem medijiem "Itar-Tass" ziņoja, ka 32 gadus vecais Timma atrasts miris kādas dzīvojamās ēkas Maskavā kāpņutelpā, un tiek uzskatīts, ka viņš izdarījis pašnāvību.
Kāds anonīms avots medijam atklājis, ka blakus Timmam atradies telefons, kurā bija ierakstīta viņa pēdējā vēlēšanās pirms nāves. Kāpēc šāda vēlēšanās rakstīta, vēl tikšot izmeklēts un noskaidrots.