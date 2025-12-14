Latvijas florbolistes pasaules čempionātu noslēdz piektajā vietā
Latvijas sieviešu florbola izlase svētdien Čehijā pasaules čempionātā izcīnīja piekto vietu.
Cīņā par piekto pozīciju Latvija ar 5:3 (2:3, 0:0, 3:0) pārspēja Norvēģiju.
Latvijas izlases labā divus vārtus guva Simona Grāpēna un Anna Ankudinova, bet vienu reizi pretinieču vārtsardzi pārspēja Luīze Raseiceva.
Gūstot divus vārtus nepilnas pusminūtes laikā, Latviju pirmās trešdaļas ievadā ar 2:0 vadībā izvirzīja Ankudinova un Raseiceva. Perioda turpinājumā pretinieces trīs reizes raidīja bumbiņu Latvijas vārtos, pārņemot vadību ar 3:2.
Trešajā periodā sešas minūtes līdz pamatlaika beigām pēc Ankudinovas piespēles rezultātu izlīdzināja Grāpēna, kura trīs ar pusi minūtes vēlāk vēlreiz izcēlās ar precīzu metienu un panāca 4:3 Latvijas labā.
Mazāk kā divas minūtes līdz finālsvilpei Norvēģija nomainīja vārtsardzi pret sesto laukuma spēlētāju. Latvijas florbolistēm izdevās to izmantot, lai dubultotu pārsvaru, un tukšos vārtos bumbiņu raidīja Ankudinova.
Latvija A grupas spēlēs zaudēja Šveicei (4:8), Čehijai (2:6) un Dānijai (4:6), izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 4:3 uzvarēja Vāciju, bet ceturtdaļfinālā ar 3:16 piekāpās meistarsacīkšu favorītei Zviedrijai. Pusfinālā par 5.-8. vietu Latvijas florbolistes papildlaikā ar 4:3 uzvarēja Slovākiju.
Labāko sešiniekā latvietes pēdējo reizi bija 2017. gadā, bet piektās viņas pēdējo reizi bija 2015. gadā.
Norvēģija otrā ešelona C grupā uzvarēja Japānu (9:2), Nīderlandi (8:4) un Austrāliju (10:0). "Play-off" pirmajā kārtā viņas pēcspēles metienu sērijā ar 2:1 uzveica Poliju, ceturtdaļfinālā ar 2:9 zaudēja Čehijai, bet pusfinālā par piekto vietu ar 4:3 guva virsroku pār Dāniju.
A un B grupu divas labākās vienības iekļuva ceturtdaļfinālā, bet trešās un ceturtās vietas īpašnieces par iekļūšanu ceturtdaļfinālā cīnījās ar kādu no C vai D grupas komandām.
Galvenajam trenerim Remāram Vikānim izlasē palīdz treneris Aivis Barkovskis un fiziskās sagatavotības treneris Kaspars Reikmanis.
Pasaules čempionāts Brno un Ostravā beigsies svētdien.
Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs:
vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Rīgas Lauvas"), Estere Elbrete (Kocēnu "Rubene");
laukuma spēlētājas - Evelīna Garbare (Emmentāles "Skorpion", Šveice), Elīza Elizabete Bērziņa, Simona Grāpēna, Emīlija Salaciete, Marta Lība Zameca (visas - Kocēnu "Rubene"), Klinta Mārtiņjēkaba, Viktorija Kovaļova, Elīna Dīce, Loreta Nemiro, Marta Reke (visas - NND/RJTC), Anna Ankudinova ("Bremgarten", Šveice), Jūlija Rozīte, Madlēna Rozīte (abas - Kūras "United", Šveice), Kate Meldere (Rūti "Riders", Šveice), Aurēlija Zariņa (Turku "Loisto", Somija), Luīze Raseiceva, Annija Dārta Dankfelde (abas - "Ķekava"/"Latvijas Mediji"), Olīvija Jarohoviča (Cēsu "Lekrings").