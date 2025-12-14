Porziņģis veselības problēmu dēļ nespēlēs vēl vismaz divas nedēļas
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis veselības problēmu dēļ nespēlēs vēl vismaz divas nedēļas, vēsta ESPN apskatnieks Šems Karanija.
Porziņģis nav piedalījies septiņās no pēdējām astoņām Atlantas "Hawks" spēlēm. Komanda veiks padziļinātus izmeklējumus, lai Latvijas basketbolists varētu palīdzēt vienībai sezonas turpinājumā.
Iepriekš Porziņģis ASV medijiem atklāja, ka pašreizējās veselības problēmas nav saistītas ar posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu (POTS), ar ko viņš sirga pagājušās sezonas beigās Bostonas "Celtics" komandā. Toreiz saslimšana izraisīja basketbolista sirdsdarbības paātrināšanos, pieceļoties kājās.
Latvijas basketbolists šosezon 13 spēlēs vidēji izcēlies ar 19,2 punktiem, 5,6 atlēkušajām bumbām, 3,1 rezultatīvu piespēli un 1,5 bloķētiem metieniem.
"Hawks" ar 14 uzvarām un 12 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas devītajā vietā.