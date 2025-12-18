Ukraiņu daiļslidotājam Fediram Kuļišam piešķirta Latvijas pilsonība
Saeima ceturtdien nolēma par Latvijas pilsoni atzīt daiļslidotāju Fediru Kuļišu, saglabājot viņam iespēju paturēt arī Ukrainas pilsonību.
Kuļišs ir kandidāts dalībai 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.
Kuļišs dzimis 2005. gadā Kijivā, bet Latvijā dzīvo kopš 2022. gada, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Kopš 2023. gada Kuļišs pārstāv Latviju starptautiskās sacensībās, viņš ir arī 2025. gada Latvijas čempions daiļslidošanā.
Pārstāvot Latviju, Kuļišs izcīnījis 14. vietu 2025. gada Eiropas čempionātā, 24. vietu 2025. gada pasaules čempionātā, 1. vietu "Volvo Open Cup 54th 2025", 7. vietu "Sonja Henie Trophy 2025", 1. vietu "Daugava Open Cup 2025", 4. vietu "DenkovaStaviski Cup 2024", 29. vietu 2024. gada Eiropas čempionātā, 25. vietu 2024. gada pasaules junioru čempionātā, 3. vietu ISU junioru Pasaules kausa posmā "Armenian Cup 2023" un 1. vietu "Volvo Open Cup 50th 2023" junioru grupā.
Kuļiša izcīnītā 24. vieta pasaules čempionātā garantēja Latvijai otro ceļazīmi uz Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm vīriešu sacensībās. Vēl vienu ceļazīmi uz Olimpiādi izcīnīja Deniss Vasiļjevs, kurš ierindojās 11. vietā.
Latvija ir viena no tikai piecām valstīm, kas uz olimpiskajām spēlēm šajā kategorijā nopelnījusi vairāk nekā vienu ceļazīmi. Atbalstu pilsonības iegūšanai Kuļišam pada Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), norādot, ka viņš ir talantīgs sportists, kurš ir demonstrējis ievērojamus panākumus un ātru progresu.
"Kuļiša izšķirošais ieguldījums 2025. gada pasaules čempionātā ir nodrošinājis Latvijai vēsturisku iespēju pirmo reizi piedalīties olimpiskajās spēlēs ar diviem sportistiem vīriešu daiļslidošanas disciplīnā," vēstulē Saeimai uzsvēra LOK, prognozējot, ka viņam ir liels potenciāls sasniegt atzīstamus rezultātus starptautiskā līmenī, tostarp Milānas un Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs. Savukārt Latvijas Slidošanas asociācija papildus norāda, ka Kuļišs integrējas Latvijas sabiedrībā, apgūst latviešu valodu, iepazīst Latvijas kultūru, tradīcijas un dzīvesveidu un treniņos, sacensībās un ikdienas saskarsmē apliecina cieņu pret Latvijas valsti, tās cilvēkiem un vērtībām.
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija pieprasīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) veikt pārbaudi par Kuļiša atbilstību Pilsonības likuma nosacījumiem un saņēma apstiprinājumu, ka Latvijas atbildīgo iestāžu rīcībā nav informācijas par to, ka uz viņu būtu attiecināmi kādi Pilsonības likuma 11. pantā minētie ierobežojumi. Vienlaikus PMLP uzsvēra, ka naturalizācijas kārtībā viņš šobrīd pilsonību iegūt nevar. Komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un uzklausīja Kuļiša skaidrojumu par nākotnes iecerēm un motivāciju kļūt par Latvijas pilsoni. Kuļišs savu nākotni saista ar Latviju, ko apliecinājis komisijas sēdē. Izvērtējot visu iegūto informāciju, komisija atbalstīja Latvijas pilsonības atzīšanu Kuļišam ar īpašu likumu. Komisijas sēdē Kuļišs deva svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai.