Daļa no 2026. gada ziemas olimpisko spēļu un paralimpisko spēļu dalībnieku mintināsies pārvietojamās būdiņās. Kortīnas d'Ampeco bijušās lidostas teritorijā, kas atrodas meža malā un ir desmit minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra, izvietotas 377 pārvietojamās būdiņas. Projekta izmaksas ir 38 miljoni eiro, un pateicoties tā realizēšanai, 18 kvadrātmetru lielajās būdiņās varēs izmitināt 1400 personas. Temperatūra mītnes vietās būšot 23 grādi pēc Celsija.

Olimpiešu un paralimpiešu pārvietojamās būdiņas Kortīnā d'Ampeco

Daļa no 2026. gada ziemas olimpisko spēļu un paralimpisko spēļu dalībnieku mintināsies pārvietojamās būdiņās. Kortīnas d'Ampeco bijušās lidostas teritorijā, kas ...

Citi sporta veidi

FOTO: daļa olimpisko un paralimpisko sportistu dzīvos pārvietojamās būdiņās

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Daļa no 2026. gada ziemas olimpisko spēļu un paralimpisko spēļu dalībniekiem mitināsies pārvietojamās būdiņās.

FOTO: daļa olimpisko un paralimpisko sportistu dzī...

Kortīnas d'Ampeco bijušās lidostas teritorijā, kas atrodas meža malā un ir desmit minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra, izvietotas 377 pārvietojamās būdiņas.

Projekta izmaksas ir 38 miljoni eiro, un pateicoties tā realizēšanai, 18 kvadrātmetru lielajās būdiņās varēs izmitināt 1400 personas. Temperatūra mītnes vietās būšot 23 grādi pēc Celsija.

Daudzas kabīnes ir pielāgotas personām ar kustību traucējumiem, tāpēc tās varēs izmantot arī paralimpisko spēļu dalībnieki.

Kortīnā d'Ampeco norisināsies sacensības kalnu slēpošanā, biatlonā, kērlingā, bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā.

Tēmas

ItālijaOlimpiskās spēlesLOK

Citi šobrīd lasa