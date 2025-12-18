Aviokatastrofā gājis bojā NASCAR leģenda Gregs Bifls ar visu ģimeni
Ceturtdien aviokatastrofā gājis bojā bijušais NASCAR pilots Gregs Bifls un viņa ģimene, kā arī vēl trīs cilvēki. Nelaime notika, kad privātā lidmašīna “Cessna Citation 550” mēģināja nolaisties Steistvilas lidostā ASV Ziemeļkarolīnas štatā.
Saskaņā ar lidojumu izsekošanas datiem lidmašīna bija pacēlusies no šīs lidostas, lai dotos uz Floridu, taču pēc dažām minūtēm sāka lidot atpakaļ un nogāzās pie skrejceliņa.
🚨 JUST IN: TERRIFYING new footage of the plane crash which kiIIed NASCAR legend and humanitarian Greg Biffle earlier today— Nick Sortor (@nicksortor) December 18, 2025
Liesmās dzīvību zaudēja pats 55 gadus vecais Bifls, viņa sieva Kristīna, 14 gadus vecā meita no pirmās laulības Emma Elizabete un 5 gadus vecais dēls Raiders Džeks, kā arī vēl trīs cilvēki.
NASCAR paziņoja, ka Bifls bija vairāk nekā čempions, viņš bija mīlēts NASCAR kopienas loceklis, bezkompromisa cīnītājs trasē un vienlaikus draugs ļoti daudziem cilvēkiem. Jo īpaši pieminēta viņa pašaizliedzība sabiedrības labā, kad viņš palīdzēja viesuļvētrā “Helēna” cietušajiem štata iedzīvotājiem, gan glābjot cilvēkus, gan nogādājot palīdzību. Viņa nenogurstošais darbs izglāba dzīvības,” uzsvēra NASCAR.
Savas karjeras laikā Bifls uzvarēja 56 NASCAR sacīkstēs, tostarp 19 uzvaras visaugstākā līmeņa “Cup Series” sacīkstēs.