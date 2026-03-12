Vai VID darbarūķi strādā arī vakarā? Iedzīvotāja satraucas, ka birojos deg gaisma arī pēc sešiem vakarā
Kāda Čiekurkalna iedzīvotāja raidījumam "Bez Tabu" pasūdzējusies, ka Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gaismas ēkā spīdot arī ārpus darba laika, kas, viņasprāt, liecinot par nesaimniecisku nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Situāciju skaidro VID.
“Kāpēc VID ēkā rītos (pirms plkst. 7.00) un arī vakaros pēc darba laika visā VID ēkā ir ieslēgta elektrība? Ja notiek tīrīšanas darbi, vai tiešām tur ir tik daudz personāla, kas visos stāvos vienlaicīgi tīra telpas? Šādu ainu redzam regulāri," raidījumam sūdzas iedzīvotāja, norādot, ka, viņsasprāt, šāda rīcība esot valsts līdzekļu izšķērdēšana. Ēku apsekot devās raidījuma žurnālisti, kas novēroja, ka atsevišķos logos vakaros vai agrās rīta stundās tiešām deg gaisma, tomēr - tā nedeg visā ēkā.
Raidījums skaidro, ka VID darba laiks atšķiras no ierastā darba laika, un pirmdienās tas noslēdzas vien plkst. 19.00 vakarā, līdz ar to nedēļas sākumā arī gaismas šajos kabinetos redzamas ilgāk. Tikmēr VID raidījumam norādīja, ka novērtē iedzīvotāju vērību, bet uzsvēra, ka ēkā atrodas ne tikai VID biroji, bet arī dažādu valsts uzņēmumu biroji, līdz ar to jautājumi būtu jāadresē ēkas pārvaldniekam - Valsts nekustamajiem īpašumiem (VNĪ).
VNĪ norāda, ka iestāžu darbi ēkā esošajiem uzņēmumiem atšķiras - citiem darbs sākas agrās rīta stundās, bet vēl kādam - ir maiņu darbs. Tāpat VNĪ uzsver, ka vienlaikus notiek arī būvdarbi, lai pielāgotu ēku Ekonomikas ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm, un VUGD operacionālā cetra izveidei. Tāpat ēkā darbojas automatizēta vadības sistēma, kas nozīmē, ka gaisma ieslēdzas tikai konkrētās zonās, kur notiek aktivitāte, nevis visā ēkā.