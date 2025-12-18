Uz ielas nošauts bijušais Ekvadoras izlases spēlētājs Mario Pineida, ievainoto skaitā viņa māte
Trešdien nošauts bijušais Ekvadoras futbola izlases aizsargs Mario Pineida. 33 gadus veco futbolistu pie veikala nošāva divi vīrieši, kuri piebrauca ar motociklu. Lodes trāpīja arī viņa mātei un kādai citai sievietei.
Ekvadoras lielākajā pilsētā Gvajakilā plosās bandu vardarbība, kas lielā mērā ir saistīta narkotiku kontrabandā iesaistīto rēķinu kārtošanu un ietekmes sfēru dalīšanu. Šogad no janvāra līdz septembrim tur reģistrētas 1900 slepkavības, kas ir augstākais rādītājs Ekvadorā. Septembrī tika nogalināti trīs Ekvadoras otrās līgas futbolisti, bet oktobrī kāds vietējais spēlētājs apšaudē tika ievainots, vēsta BBC.
Pineida Ekvadoras izlasē aizvadīja deviņas spēles no 2014. līdz 2021. gadam.
Futbolisti nereti kļuvuši par vardarbības upuriem, vislielāko rezonansi izraisīja slavenā Kolumbijas izlases aizsarga un par “Džentlmeni” dēvētā Andresa Eskobara slepkavība 1994. gada 2. jūlijā Medeljinas bāra autostāvvietā. 27 gadus veco sportistu nogalināja dažas dienas pēc tam, kad viņš neveiksmīgi raidīja bumbu savos vārtos Pasaules kausa izcīņas spēlē, kurā viena no turnīra galvenajām favorītēm Kolumbija zaudēja mājiniecei ASV un sensacionāli neiekļuva izslēgšanas spēlēs. Slepkava uz viņu izšāva sešas reizes, katrreiz kliedzot “Vārti!”. Slepkava Umberto Kastro Munjoss izrādījās vietējā narkobarona Santjago Gajona miesassargs un medijos vēstīja, ka viņš šādi atriebās par to, ka viņa saimnieks bija zaudējis lielu naudu likmēs uz šo spēli. Sākotnēji viņam piesprieda 43 gadu ieslodzījumu, to saīsinot līdz 26 gadiem, bet 2005. gadā vispār izlaida no cietuma par labu uzvedību.