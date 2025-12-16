Baltkrieviete Sabaļenka tiek atzīta par gada labāko tenisisti; Sevastova paliek bez balvas
Sieviešu tenisa asociācija (WTA) par gada labāko spēlētāju atzīta ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kamēr Latvijas tenisistei Anastasijai Sevastovai neizdevās tikt pie gada balvas par atgriešanos tenisā.
Sevastova gada atgriešanās balvai bija nominēta līdzās Belindai Benčičai (WTA 11.) no Šveices, čehietei Markētai Vondroušovai (WTA 34.), rumānietei Soranai Kirsteai (WTA 44.) un Barborai Krejčīkovai (WTA 65.) no Čehijas. Balvu ieguva Benčiča. Sevastova WTA atgriešanās gada balvai tika nominēta arī 2015. un 2016. gadā.
Par labāko tenisisti atszītā Sabaļenka otro gadu pēc noslēdza WTA ranga pirmajā vietā, šī gada laikā pozīciju nezaudējot ne reizi. Sabaļenka pie apbalvojuma tika otro gadu pēc kārtas un ir trešā tenisiste pēdējos 15 gados, kura izpelnījusies vairāk par vienu balvu. Šosezon Sabaļenka WTA tūrē sasniedza visvairāk finālu (9), izcīnīja visvairāk titulu (4) un visvairāk uzvaru (63), kā arī sasniedza jaunu WTA rekordu gada laikā iegūtajās naudas balvās - 15 008 519 ASV dolāru (ap 12,76 miljoniem eiro).
Uz WTA gada labākās spēlētājas balvu pretendēja arī poliete Iga Švjonteka (WTA 2.), amerikānietes Korija Gofa (WTA 3.), Amanda Aņisimova (WTA 4.) un Medisona Kīza (WTA 7.), kā arī Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina (WTA 5.).
Par labāko dubultspēļu pāri tika atzītas Kateržina Sinjakova no Čehijas un amerikāniete Teilore Taunsenda, WTA visvairāk progresējušās spēlētājas balvu saņēma Aņisimova, bet par labāko jauno spēlētāju tika atzīta Viktorija Mboko (WTA 18.) no Kanādas.