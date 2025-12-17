Latvijas kērlingisti nekvalificējas Milānas olimpiskajām spēlēm
Latvijas kērlingisti Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis otrdien Kanādā 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā jauktajiem pāriem piedzīvoja trešo zaudējumu un četrgades lielākajam sporta forumam nekvalificējās.
Otrdienas pirmajā mačā Latvijas kērilngisti ar 4:8 atzina Čehijas komandas pārākumu, pēc kā kļuva skaidrs, ka olimpisko ceļazīmi izcīnīt neizdosies. Dienas otrajā spēlē Gaidule/Buncis tika pie panākuma bez spēles pret Austrijas komandu, kura maču neuzsāka viena no komandas spēlētājiem slimības dēļ.
Ar bilanci 3-3 latviešu kērlingisti A grupā ieņem dalītu ceturto vietu, tomēr pat uzvara pēdējā spēlē pret Turciju neļaus iekļūt labāko divniekā, kas turpinās cīņu par olimpisko ceļazīmi. Jau ziņots, ka A grupas turnīru Gaidule/Buncis uzsāka ar zaudējumu 4:6 Vācijai, turpinājumā ar 13:6 uzvarēja Somiju un ar 7:6 pieveica Japānu, bet ar 5:7 piekāpās Dienvidkorejai.
B apakšgrupā cīnās Austrālija, Ķīna, Dānija, Francija, Ungārija, Nīderlande, Jaunzēlande un Spānija. Komandas vispirms aizvadīs apļa turnīra spēles savā apakšgrupā. Pāri, kas pēc grupu spēlēm ierindosies pirmajā vietā apakšgrupā, sacentīsies savā starpā pirmajā kvalifikācijas spēlē, uzvarētājiem tiekot pie pirmās ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm.
Savukārt pāri, kas ieņēmuši otro vietu grupā, arī sacentīsies savā starpā. Šīs spēles uzvarētājs iekļūs otrajā kvalifikācijas spēlē un spēlēs pret pirmās kvalifikācijas cīņas zaudētāju. Uzvarētāji nodrošinās otro ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm.
Olimpiskajām spēlēm jaukto pāru konkurencē kvalificējušās jau Itālija, Igaunija, Zviedrija, Lielbritānija, Norvēģija, Kanāda, Šveice un ASV. Kvalifikācijas turnīrā 16 dueti cīnās par vēl divām ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm.