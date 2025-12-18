"Danks" gandrīz bez palēkšanās! Par sensāciju kļūst 19 gadus vecais Olivjē Riū, uz kura fona NBA milži pārvēršas punduros
Par Ziemeļamerikas basketbola sensāciju kļuvis 2,36 metru garais kanādiešu tīnis Olivjē Riū, kurš kļuvis par garāko spēlētāju koledžu basketbola vēsturē, kurš guvis punktus no spēles.
19 gadus vecais “Florida Gators” spēlētājs Riū trešdien izraisīja sajūsmu tribīnēs, kad iedankoja bumbu grozā, palīdzot savai komandai ar 102:61 sakaut “Saint Francis”. Novembrī viņš kļuva par garāko basketbolistu, kurš jebkad devies laukumā koledžu basketbola spēlē, bet 21. novembrī bija rezultatīvs no soda metienu līnijas.
2021. gadā Ginesa rekordu grāmata viņu atzina par pasaulē garāko pusaudzi — tobrīd viņš bija “tikai” 2,26 metrus garš. Jāpiebilst, ka pie 2,36 metriem viņam ir arī iespaidīgs 138 kg svars.
Ja Kanādas Kvebekas provincē dzimušais Riū nokļūs NBA, viņš varēs no augšas noraudzīties uz visiem pārējiem spēlētājiem. Pašlaik līgā ar 2.26 metriem visgarākais ir Sanantonio “Spurs” 21 gadu vecais franču talants Viktors Vembanjama, ar 2,21 metru viņam seko Memfisas “Grizzlies” spēlētājs Zaks Eidijs.
Visu laiku garākie NBA spēlētāji bija tagadējā Dienvidsudānā dzimušais Manute Bols, kurš nomira 2010. gadā, un Rumānijā dzimušais Džordže Murešans, kuriem abiem bija 2,31 m. Bols NBA spēlēja no 1985. līdz 1997. gadam, bet Murešans —no 1991. līdz 2001. gadam.
Salīdzinājumam — latviešu superzvaigznes Kristapa Porziņģa garums ir 2,18 m, un viņš ir par 29 kilogramiem vieglāks nekā Riū.