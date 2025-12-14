Igaunijas "Padelstar" atvērusi divus padel tenisa kortu kompleksus Rīgā
Igaunijas padel klubu operators "Padelstar" sācis darbību Latvijā un atvēris divus jaunus padel tenisa kortu kompleksus Rīgā, informē uzņēmumā.
Abos padel tenisa kompleksos būs kopumā 13 korti. Tostarp kompleksā Gustava Zemgala gatvē, kas jau sācis darbu, ir seši iekštelpu korti, bet kompleksā Brīvības gatvē, kas darbus sāks decembrī, būs septiņi iekštelpu korti.
"Padelstar" izpilddirektors Henrijs Kiviorgs norāda, ka padel ir salīdzinoši jauns sporta veids Baltijas reģionā, taču tam ir liels attīstības potenciāls.
Viņš arī atzīmē, ka tuvāko gadu laikā uzņēmums vēlas atvērt vairākas jaunas vietas visā Baltijā.
"Padelstar" mērķis ir Baltijā nodrošināt 100 kortu dažādās vietās. Patlaban uzņēmums turpina meklēt jaunas potenciālās vietas kortiem Latvijā un Igaunijā, kā arī Lietuvā.
Investīciju apmēru aģentūrai LETA neizdevās noskaidrot. "Firmas.lv" informācija liecina, ka SIA "Padelstar Teika" reģistrēta 2025. gada 15. jūlijā, un tās pamatkapitāls ir 20 000 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Igaunijas "Padelstar Latvia", bet patiesais labuma guvējs ir Kiviorgs.
Savukārt SIA "Padelstar Teika 2" reģistrēta 2025. gada 8. augustā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir "Padelstar Latvia", bet patiesais labuma guvējs ir Kiviorgs.