Skeletonists Emīls Indriksons ar lielisku pirmo braucienu izcīna augstāko vietu karjerā Pasaules kausā
Latvijas sportists Emīls Indriksons piektdien Siguldā Pasaules kausa trešajā posmā skeletonā ieņēma 12. vietu, bet Dāvis Valdovskis sacensības noslēdza 29. pozīcijā.
Trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja Lielbritānijas sportists Mets Vestons, kurš braucienos sasniedza pirmo un trešo labāko laiku, summā finišējot minūtē un 40,35 sekundēs. Viņš par 0,82 sekundēm pārspēja tautieti Markusu Vaiatu, bet vācietis Fēlikss Kaizingers atpalika 0,85 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Indriksons pēc pirmā brauciena ieņēma augsto piekto vietu, bet otrajā viņš to nespēja nosargāt. Indriksons atpalika no sava pirmā brauciena rezultāta apmēram pussekundi un sasniedza tikai 19. labāko laiku. Abu braucienu summā latvietis zaudēja uzvarētājam 1,44 sekundes un ieņēma 12. vietu. Šī ir augstākā vieta karjerā Indriksonam Pasaules kausa ietvaros, kurā viņš debitēja šogad. Savukārt Valdovskis pirmajā braucienā piekāpās līderim nepilnas trīs sekundes un ierindojās 29. pozīcijā 32 sportistu konkurencē, neiekļūstot otrajā braucienā.
Pēc trijām sacensībām Pasaules kausa kopvērtējuma līderis ar 675 punktiem ir Vestons, kurš uzvarējis visos trīs posmos, ķīnietis Jiņs Džens ar 568 punktiem ir otrais, bet austrietis Samuels Maiers ar 562 punktiem ir trešais. Indriksons ar 228 punktiem atrodas 19. vietā, kamēr Valdovskim 70 punkti dod 30. vietu.
Piektdien vēl plkst. 14 Pasaules kausa ceturto posmu sāks skeletonistes. Pasaules kausa posmu tiešraidē translēs kanāls "Go3 Sport Open".
Sestdien paredzētas monobobsleja sacensības sievietēm, bobsleja divnieku ekipāžu sacensības vīriešiem, kā arī vēlreiz trasē dosies skeletonisti. Svētdien sacentīsies gan sieviešu, gan vīriešu divnieku ekipāžas.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Decembra vidū skeletonisti divos posmos sacentīsies Siguldā, Latvijā aizvadot arī no Austrijas trases Īglsas pārceltās otrā posma sacensības, bet pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.