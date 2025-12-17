Skandāls sporta balvu ceremonijā: Lietuvas peldētāja Rūta Meilutīte atsakās saņemt apbalvojumu
Šonedēļ Lietuvas izstāžu un kongresu centrā "Litexpo” tika nosaukti šā gada labākie olimpisko un paralimpisko sporta veidu pārstāvji un paziņoti Gada sportisti. Jau sesto reizi savas karjeras laikā par Gada sportisti tika atzīta peldētāja Rūta Meilutīte, taču brīdī, kad mācītājs Ričards Doveika paziņoja, ka par Lietuvas 2025. gada sportisti izvēlēta Meilutīte, sportiste nepiecēlās no savas vietas un atteicās saņemt balvu, vēsta Lietuvas mediji.
Ar žestu Meilutīte parādīja, ka apbalvojumu nesaņems, savukārt pasākuma vadītāji norādīja, ka sportistes rīcību saprot.
Meilutīte jau kopš novembra protestē pret Sporta likuma grozījumiem, kritizējot iespējamo Sporta aģentūras funkciju nodošanu Sporta padomei. “Es šo apbalvojumu pieņemu, taču man nav pieņemams tas, ko šobrīd dara valsts un kas aiz tā stāv. Visi redz, kas notiek. Un tas nenotiek pirmo gadu… Paldies visiem cilvēkiem, kuri par mani balsoja – man tas ir ļoti patīkami. Taču tas, kas šobrīd notiek Lietuvas Nacionālā olimpiskā komitejas ierosinātajā reformā, mūsu valstī un valdībā, virzās vienā virzienā – pretī mūsu demokrātiskās valsts graušanai,” apbalvošanas laikā skaidroja Meilutīte.
Sportiste arī norādīja, ka vēl nav izlēmusi, vai savu jau sesto Gada sportistes balvu kādam atdos. “Nezinu, vēl neesmu izlēmusi,” sacīja Meilutīte.
Tāpat slavenā sportiste uzsvēra, ka viņas rīcība nav saistīta ar skandālu, kas izcēlās pēc tam, kad peldētāja Smilte Plitnikaite publiski izteicās par savu un Meilutītes bijušo treneri. “Mana šodienas pozīcija ar to nav saistīta. Tās ir dažādas lietas,” uzsvēra 2012. gada olimpiskā čempione.
Atbildot laikraksta "Lrytas” jautājumam, vai šiem lēmumiem ir politisks raksturs un vai nākotnē Rūtu varētu redzēt politikā, viņa sniedza plašāku skaidrojumu: “Es stāvu par savām vērtībām. Kā to katrs interpretēs, tas jau ir katra cilvēka ziņā. Esmu cilvēks, esmu sieviete, un, ja redzu, ka kaut kas neatbilst manām vērtībām, es to paužu – vai tas būtu tuvs cilvēks, kolēģi vai valsts. Es runāju par savām sajūtām. Vai pēc karjeras beigām iešu politikā? Karjeru vēl neesmu beigusi, bet nedomāju, ka došos politikā.”
Sportiste arī apliecināja, ka pēc ceremonijas izjutusi plašu atbalstu no kolēģiem sporta vidē: “Es ļoti sajutu šo atbalstu. Par to esmu pateicīga.”
Meilutīte šogad Sporta balvu pasniegšanas ceremonijā ieradās neparasti drosmīgā tērpā, būtiski atkailinoties. Viņa ieradās fotografēties pie viesu sienas, nopozēja un, neko nevienam nesakot, devās prom.