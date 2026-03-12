Tirdzniecības centrs "Mols".
Šodien 14:00
Tirdzniecības centrs "Mols" slēdz durvis un paziņo par būtiskām pārmaiņām
Tirdzniecības centrs "Mols" paziņo par būtiskām pārmaiņām – līdz 31. martam veikals turpinās darbu, pēc tam uz laiku slēgs veikala durvis rekonstrukcijai. Līdz tam apmeklētājiem vēl ir iespēja noķert slēgšanas izpārdošanas piedāvājumus dažādos veikalos.
Centrs uzsver, ka pēc rekonstrukcijas tas atdzims pavisam jaunā veidolā, piedāvājot vēl plašākas iepirkšanās iespējas. Tāpēc līdz slēgšanai tiek aicināti visi iepirkties izdevīgi, lai izmantotu pēdējo iespēju iegādāties preces par īpašām cenām.
Slēgšanas izpārdošana turpinās tikai līdz mēneša beigām. Pavasaris "Molā" ienāk ar pārmaiņām, un tirdzniecības centrs solās atgriezties vēl labāk un modernāk.