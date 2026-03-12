VIDEO: Kur pazuda Hosama Abu Meri atvaļinājums? Dokumenti vieš aizdomas, ministrs atbildi uz Jauns.lv jautājumu meklē Saeimas griestos, bet ministrija klusē
Pirms kāda laika Jauns.lv pamanīja interesantu sakritību Veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) dienaskārtībā, kur valsts apmaksāts komandējums uz silto Kipru bija sastiķēts tieši pirms īsa divu dienu atvaļinājuma.
Notikumu secība bija šāda: Ministru prezidentes 22. janvāra rīkojums (tobrīd viņu aizvietoja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere) paredzēja, ka Abu Meri tiek nosūtīts komandējumā uz Kipru no 24. februāra līdz 27. februārim.
Pēcāk jau cits Ministru prezidentes rīkojums (viņu atkal aizstājot tieslietu ministrei) paredzēja piešķirt veselības ministram Hosamam Abu Meri ikgadējā atvaļinājuma daļu – no 28. februāra līdz 1. martam, par pienākumu izpildītāju ieceļot viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Raimondu Čudaru:
Vai tika savienots lietderīgais ar patīkamo?
Sanāk ļoti feini – no 24. līdz 27. februārim ir komandējums skaistā, siltā vietā un jau nākamajā dienā – ministra plāniem piestiķējas īss, dažu dienu atvaļinājums.
Skaidrs, ka vietā ir jautājums – kur tad šo te īso atvaļinājumu pavadīja ministrs un kā, pa kādiem līdzekļiem viņš tur nonāca? Jo tas, ka Abu Meri ap to laiku bija Kiprā, ir fakts, kuru apstiprina ministra sociālie tīkli:
Atbildi uz rakstiski uzdotu jautājumu Jauns.lv gaidīja ilgāk nekā nedēļu un tā arī nesagaidīja. Atlika doties uz Saeimu un jautāt klātienē.
Uz jautājumu “Kur un kā jūs pavadījāt pēdējo atvaļinājumu?” ministrs, sastapts pie Saeimas sēžu zāles, brīdi skatoties griestos atbildēja: “O... kad man bija pēdējais atvaļinājums? Man laikam bija četras vai piecas dienas rudenī [...]”:
Redzot iepriekš aprakstītos Ministru prezidentes rīkojumus, ir, protams, savādi, ka ministrija rakstiskā formātā par šo niansi klusē nedēļu, bet ministrs klātienē apgalvo, ka atvaļinājumā pēdējo reizi bija rudenī.
Nenoliedzami šai savādajai situācijai ir izskaidrojums, taču ministrija, kā jau minēts, līdz šim nav papūlējusies to sniegt, savukārt ministrs ar grūtībām atceras savu pēdējo atvaļinājumu, bet šīs atmiņas nesakrīt ar rīkojumiem, kas pieejami publiski. Neskatoties uz Veselības ministrijas klusēšanu, esam atkārtoti vērsušies, prasot atrādīt aviobiļetes, ar kurām nokļūts līdz Kiprai un atpakaļ.