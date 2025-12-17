Krievijas futbolisti varētu atgriezties FIFA turnīrā U-15 vecuma grupā
Krievijas futbolisti varētu piedalīties nākamgad paredzētajā jaunajā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) turnīrā, kurā būs ļauts startēt visu futbola asociāciju U-15 vecuma grupas komandām.
Kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā krieviem ir liegts piedalīties FIFA un Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) turnīros, taču pagājušajā nedēļā Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) rekomendēja ļaut agresorvalstu jaunajiem sportistiem atgriezties sacensībās ar savu valstu simboliku.
Trešdien FIFA pavēstīja, ka 2026. gadā plāno jaunu U-15 vecuma grupas turnīru, kurā ļaus piedalīties visu 211 asociāciju, kas ir FIFA locekļi, vienībām. 2026. gadā turnīra paredzēts puišu komandām, bet gadu vēlāk paredzētas sacensības meiteņu komandām.
Neskatoties uz to, ka tās izlasēm un klubiem ir aizliegts piedalīties sacensībās, Krievijas Futbola federācija vienmēr ir palikusi FIFA un UEFA locekle.
Iepriekš UEFA apsvēra iespēju atļaut Krievijai 2023. gadā atgriezties sacensībās līdz U-17 vecuma grupā, taču organizācija atteicās no šī plāna.