Indriksons Siguldā Pasaules kausa sacensībās skeletonā ieņem 12. vietu
Latvijas sportists Emīls Indriksons sestdien Siguldā Pasaules kausa ceturtajā posmā skeletonā ierindojās 12. vietā, bet Dāvis Valdovskis bija 24. pozīcijā.
Dienu iepriekš viņiem bija attiecīgi 12. un 29. pozīcija.
Pirmajā braucienā Indriksons uzrādīja septīto rezultātu, tikai dažas sekundes simtdaļas atpaliekot no piektās vietas, savukārt Valdovskis 32 dalībnieku konkurencē bija 25. jeb pēdējais, kas kvalificējās otrajam braucienam. Pozīciju zemāk esošais sportists Valdovskim zaudēja septiņas sekundes simtdaļas.
Otrais brauciens Indriksonam bija bez ievērojamām kļūdām, taču neizdevās sasniegt pietiekamu ātrumu, kā dēļ viņš uzrādīja 20. rezultātu un atkāpās par vairākām pozīcijām. Valdovskim otrajā braucienā bija desmitā vieta, kas ļāva pakāpties pozīciju augstāk.
Pirmās divas vietas ieņēma Lielbritānijas sportisti, kuru viens no treneriem ir Martins Dukurs. Piektdien otro vietu guvušais Markuss Vaiats bija nepārspēts sestdien, vakardienas uzvarētāju Metu Vestonu apsteidzot par 0,14 sekundēm. Trešais bija ķīnietis Džens Jiņs, kurš pēc devītās vietas pirmajā braucienā bija ātrākais otrajā braucienā un summā uzvarētājam zaudēja 0,52 sekundes.
Indriksonu no uzvarētāja šķīra 1,06 sekundes, bet līdz septītajai vietai bija nieka sešas sekundes simtdaļas. Valdovskis zaudēja 2,44 sekundes.
Svētdien Siguldā sacentīsies gan sieviešu, gan vīriešu divnieku bobsleja ekipāžas.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.