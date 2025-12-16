Francijas tiesa liek PSG maksāt milzīgu naudas summu Mbapē, kurš pieprasīja krietni vairāk
Francijas futbola klubam Parīzes "Saint-Germain" pēc tiesas lēmuma būs jāizmaksā tā bijušajam spēlētājam Kilianam Mbapē vairāk nekā 60 miljoni par neizmaksāto algu un prēmijām.
Pērn Francijas uzbrucējs pameta PSG un pievienojās Madrides "Real", kuram nebija jāmaksā līguma izpirkuma maksa. PSG iepriekš gribēja transfērā Mbapē pārdot Saūda Arābijas "Al-Hilal", kas bija gatava maksāt pat 300 miljonus eiro, taču darījumu nobloķēja pats francūzis, jo vēlējās papildināt tikai un vienīgo karalisko "Real". Parīzes komanda pēc šķiršanās no Mbapē raudzījās veidos, kā kompensēt nenotikušo darījumu.
Tādējādi arī PSG bija pretenzijas pret futbolistu, jo klubs, kas nebija pagarinājis ar līgumu, uzskatīja, ka Mbapē viņiem ir parādā 440 miljonus eiro. Savukārt Mbapē no sava bijušā kluba pieprasīja 263 miljonus eiro. Parīzes tiesa nostājusies futbolista pusē, taču gan PSG, gan klubam ir tiesības pārsūdzēt lēmumu.
Tiesa norādīja, ka tā konstatējusi trīs mēnešu algas neizmaksāšanu Mbapē no 2024. gada aprīļa līdz jūnijam. Tāpat futbolistam klubs neizmaksāja ētisko un līguma pagarināšanas bonusu, un tādējādi lēma, ka PSG jāizmaksā jau minētie 60 miljoni.
"Esam priecīgi par tiesas lēmumu," teica Mbapē juristi. "Tieši šādu lēmumu gaidījām, ja alga netiek izmaksāta. Lēmums pierāda, ka apliecinājumi, kas solīti līgumā, ir jāpilda. Mbapē cienīja savu līgumu septiņu gadu laikā līdz pēdējai dienai."
Mbapē Parīzes "Saint-Germain" pārstāvēja laika posmā no 2017. līdz 2024. gadam un ir komandas visu laiku rezultatīvākais futbolists - 256 vārti 308 spēlēs. Kopā ar viņu klubs izcīnīja 15 trofejas vietējā mēroga turnīros. Zīmīgi, ka PSG iepriekšējā sezonā pirmo reizi triumfēja UEFA Čempionu līgā jau bez savas ilggadējās komandas zvaigznes.