Šodien 11:17
Policija sākusi pārbaudi par kautiņu Rīgas čempionātā telpu futbolā. VIDEO
Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par novembra beigās notikušo kautiņu Rīgas čempionātā telpu futbolā, apliecināja policijā.
Jau ziņots, ka kautiņš notika spēlē starp komandām "OB Serviss" un "Vangaži"/"Ropažu SC".
Pēc tam Latvijas Futbola federācija (LFF) vērsās ar iesniegumu Valsts policijā. Spēlē Rīgas 49. vidusskolā "OB Serviss" mājās ar 11:4 uzvarēja "Vangaži"/"Ropažu SC" vienību.
Cīņas sākumā viesu spēlētājs Sergejs Usovs asi nospēlēja pret Vladislavu Eidmitu un iesita viņam pa seju. Eidmits iesaistījās kautiņā, un abi spēlētāji tika noraidīti no laukuma.
Nekārtībās iesaistījās arī citi laukumā esošie spēlētāji, kā arī kāds viesu komandas pārstāvis, kurš devās laukumā un nokdaunā aizsūtīja mājinieku Alekseju Krjukoviču. Spēle tika pārtraukta uz vairākām minūtēm.