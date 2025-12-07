Basketbolistu attieksme, bažas par NHL zvaigznēm Milānā un Mazura iespaidīgais līgums. Aizejošā nedēļa sportā
Latvijas un pasaules sportā aizejošā nedēļa, kā allaž, bija ar plašu emociju gammu, ja visam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Latvijas mērogā skaļāko rezonansi noteikti varam piešķirt mūsu vīriešu basketbola izlases iesāktajam Pasaules kausa kvalifikācijas ciklam. Šajā turnīra fāzē katrs zaudējums var izrādīties liktenīgs, domājot par tālāko ceļu Kataras virzienā. Pēc pamatīga fiasko Daira Bertāna atvadu spēlē pret Nīderlandi, viesos nāca, šķiet, vēl līmeni pieticīgāks oponents – Austrija, kas gan arī sagādāja ne mazums raižu Sito Alonso padotajiem. Otrajā puslaikā trenera prasības, šķiet, beidzot tika kaut cik saprastas un sniegums uzreiz uzlabojās. Slīcināt nevienu nevajag, bet viela pārdomām radusies. Ar milzu skandālu noslēgus zāles futbola spēle starp Ropažu un Ķengaraga komandām – jādomā, par to runās vēl ilgi. Ziemas sportā sekmīgi sevi parādījis Andrejs Rastorgujevs, pamazām ieskrienas Patrīcija Eiduka un Baiba Bendika un Estere Volfa, Jēkaba Kalendas pilotētais četrinieks arī brīžiem slīd ļoti labi, kamēr kamaniņu braucēji turpina rādīt gatavību cīņai par godalgām. Pasaules mērogā virmo draudz runu par agresorvalsts pielaišanu atsevišķos sporta veidos, bet F-1 pasaules čempiona noskaidrošana atlikta uz pēdējo posmu.