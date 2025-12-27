Cik populāra ir dzemdību filmēšana Latvijā? Slimnīcas atklāj realitāti
Dzemdību iemūžināšana foto un video formā pasaulē kļūst arvien izplatītāka prakse, taču Latvijā situācija ir atšķirīga. Lai noskaidrotu, kādi noteikumi jāievēro un cik bieži ģimenes izvēlas filmēt vai fotografēt dzemdības, Jauns.lv vērsās vairākās ārstniecības iestādēs.
Rīgas Dzemdību nams: vēlme iemūžināt dzemdību procesu nemainīga
Rīgas Dzemdību nams norāda, ka vēlme filmēt vai fotografēt dzemdību norisi pēdējos gados nav būtiski mainījusies. Laiku pa laikam ģimenes vēlas iemūžināt pašu dzemdību procesu, tomēr visbiežāk topošās ģimenes izvēlas nofotografēt vai iefilmēt mazulīti un māmiņu uzreiz pēc piedzimšanas.
Svarīgas prasības dalībniekiem
Dzemdību nams uzsver, ka gan sievietes atbalsta personai, gan dzemdību fotogrāfam ir jābūt veiktam plaušu rentgenam, lai izslēgtu tuberkulozes risku. Ja dzemdībās bez tuvinieka plānota arī fotogrāfa klātbūtne, par to iepriekš jāinformē iestāde.
Gripas epidēmijas laikā dzemdību fotogrāfa klātbūtne var tikt ierobežota, lai samazinātu infekcijas risku.
Filmēšana tikai ar pacienta atļauju
Filmēšana un fotografēšana iespējama tikai tad, ja to atļauj paciente. Tas pats attiecas uz medicīnas personālu – vecmāti vai ārstu drīkst filmēt tikai tad, ja viņi pret to neiebilst. Ja kāds no mediķiem nevēlas nonākt kadrā, jāpielāgo kadrs tā, lai redzama tikai māmiņa un/vai jaundzimušais.
Svarīgi netraucēt darbu
Dzemdību nams atbalsta šī īpašā dzīves brīža iemūžināšanu, taču uzsver, ka process nedrīkst traucēt personāla darbu. Statīvi un cita tehnika var ierobežot mediķu pārvietošanos, tāpēc jāizvēlas diskrēti risinājumi.
Vidzemes slimnīcas pieredze
Vidzemes slimnīcā šobrīd nav novērota tendence, ka topošās māmiņas vēlētos filmēt vai fotografēt dzemdību procesu. Pārsvarā vecāki izvēlas koncentrēties uz dzemdību norisi un jaundzimušā sagaidīšanu. Slimnīcas pārstāvji uzsver, ka galvenais ir droša un mierīga vide gan māmiņai, gan mazulim.
Latvijā dzemdību iemūžināšana ir iespējama, taču jāievēro konkrēti noteikumi un jārespektē mediķu prasības. Galvenais ir pacienta vēlmes un drošība, kā arī mediķu darba netraucēšana. Foto un video atmiņas par dzemdībām lielākoties tiek veidotas tikai pēc jaundzimušā piedzimšanas, ļaujot vecākiem saglabāt īpašos mirkļus bez stresa un liekiem ierobežojumiem.