Latvijas Golfa federācija sūdz tiesā Izglītības un zinātnes ministriju
Latvijas Golfa federācija ir iesniegusi prasību tiesā pret Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), iebilstot pret sporta finansējuma sadales kārtību un kritērijiem, informēja federācijā.
Federācijas ieskatā, pašreizējie finansējuma piešķiršanas noteikumi esot nesamērīgi birokrātiski un necaurskatāmi, neatbilst ilgtspējīgas sabiedrības un veselības mērķiem un neveicinot tautas sportu valstī.
Federācija pārmet, ka četros gados kopš Sporta politikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam izstrādes nav panākts būtisks progress sabiedrības fiziskās aktivitātes un veselības veicināšanā. Lai arī tautas sports ir noteikts kā prioritāte sporta politikas dokumentos, tam no kopējā sporta budžeta atvēlēts tikai ap 1%. Federācija norāda, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, sabiedrība ir ļoti maz fiziski aktīva, un veselīgas dzīves ilgums ir zems.
Tāpat kritizēti sporta federāciju finansēšanas kritēriji, kuros, pēc federācijas vērtējuma, tautas sporta rādītājiem piešķirta maza nozīme, turklāt paši kritēriji esot sarežģīti, nepārskatāmi un grūti salīdzināmi starp dažādiem sporta veidiem. Norādīts arī uz administratīvo slogu, ko rada esošā finansēšanas sistēma, kā arī uz to, ka datu izvērtēšana pēc viena gada īstenošanas nodota Latvijas Sporta federāciju padomei.
Federācija ar tiesvedību vēlas panākt, lai IZM pārskata sporta finansējuma kritērijus, padarot tos pārskatāmākus, saprotamākus un atbilstošus valsts izvirzītajām prioritātēm, īpaši tautas sporta atbalstam. Tās vērtējumā pašreizējais finansēšanas modelis neatbilst labas pārvaldības un vienlīdzības principiem, kas noteikti Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Vienlaikus tiek akcentēta nepieciešamība palielināt finansējumu tautas sportam.
Tiesas sēde gaidāma nākamnedēļ, 10. decembrī, informē federācija.