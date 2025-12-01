Somijas basketbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē pārspēj Franciju, Vācija uzveic Kipru
Somijas vīriešu basketbola izlase pirmdien savā laukumā Espo 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē ar 83:76 (19:20, 26:17, 19:16, 27:15) pārspēja Franciju. Bet Vācija E grupas spēlē viesos ar 83:64 (20:17, 22:22, 27:9, 14:16) pārspēja Kipru.
Somija pārspēj Franciju
Viesi bija ieguvuši pārsvaru ar 32:22, bet Somijas izlase vadību atguva ceturtās ceturtdaļas vidū, Uzvarētājiem Edons Madžuni guva 20 punktus, bet vairākas sezonas Latvijas klubā "VEF Rīga" aizvadījušais centra spēlētājs Aleksanders Madsens - 14 punktus. Francijai rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Metjū Strazels. Otrā grupas spēlē pirmdien Beļģija savā laukumā tiksies ar Ungāriju.
Vācija pārspēj Kipru
Pasaules čempione Vācija E grupas spēlē viesos uzvarēja ar 83:64 (20:17, 22:22, 27:9, 14:16). Vācijas izlasē pa 14 punktiem guva Tills Pape un Dāvids Krāmers, kurš izcīnīja arī desmit atlēkušās bumbas. Mājinieku rindās par mača rezultatīvāko spēlētāju kļuva Nikolajs Stilianu. Vēl šajā grupā pirmdien Izraēla sava laukuma mačā "Xiaomi arēnā" Rīgā uzņems Horvātiju.
Igaunija piekāpjas Čehijai
H grupas spēlē Igaunija Tallinā ar 92:97 (29:27, 24:31, 21:22, 18:17) piekāpās Čehijai. Mājiniekiem Kaspars Treiers guva 26, bet Arturs Konocuks - 20 punktus. Čehiem 18 punktus un 14 rezultatīvas piespēles sakrāja Tomāšs Satoranskis, bet 15 punktus, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles - Ondržejs Sehnals.
Zviedrija piekāpjas Slovēnijai
Šajā grupā Zviedrija Gēteborgā ar 83:94 (16:31, 26:18, 22:24, 19:21) piekāpās Slovēnijai. Mājiniekiem Ludvigs Hokansons 34 punktiem pievienoja sešas rezultatīvas piespēles, 16 punktus guva Pjērs Hamptons un 14 - Ulle Lundkvists. Slovēnijas valstsvienībā Žiga Samars sakrāja 16 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, bet 15 punktus guva Gregors Glass. Pēc divām kārtām Čehijai ir divas uzvaras, Igaunijai un Slovēnijai - pa vienai uzvarai, bet divreiz zaudējusi ir Zviedrija.
F grupas spēlē Vīnē plkst. 21.20 pēc Latvijas laika Latvijas izlase sāks cīņu ar Austriju, maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7 un "Go3 Sport 1". Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros arī 2027. gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kuras tiek noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās. Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalās astoņās grupās sadalītas 32 komandas, aizvadot divu apļu turnīru.