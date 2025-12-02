VIDEO: mežonīgie "Ajax" fani trako un šauj raķetes futbola mača laikā Nīderlandē. Viņu dēļ spēle tiek atcelta
Mežonīgie "Ajax" fani, kas vēl šī gada janvārī trakoja Rīgas centrā, izcēlušies ar kārtējām nekārtībām - viņi Nīderlandes līgas spēle pret "Groningen" šāva salūtu, piepildot stadionu ar sarkanu dūmu mutuli.
Nekārtības izcēlās 30. novembrī Johana Kruifa arēnā pirms spēles sākuma. Pēc tam, kad izšauta raķete aizdedzināja futbola vārtus, spēles tiesnesis Bass Nijhuiss lika spēlētājiem laukumu pamest. 45 minūtes vēlāk notika mēģinājumi spēli atsākt, tomēr tas pamudināja fanus uz jaunām nekārtībām un uguņošana kļuva intensīvāka. Tā rezultātā tiesnesis izlēma spēli atcelt.
""Ajax" uzskata, ka tas, kas notika stadionā, ir pilnīgi nekaunīgi. Mēs atvainojamies visiem, kurus tas jebkādā veidā ir ietekmēja. Skatītāju un spēlētāju drošība bija apdraudēta. Tas ir nepieņemami," oficiālā paziņojumā norādīja Amsterdamas klubs. "Mēs stingri norobežojamies no šīs nepareizās rīcības."
Spēle atsāksies otrdien, 2. decembrī, plkst. 15.30 pēc Latvijas laika un notiks aiz slēgtām durvīm. Šī ir jau trešā reize kopš 2023. gada maija, kad spēle, kurā piedalās "Ajax" komanda, tika atcelta fanu trakošanas un uguņošanas dēļ.
Nīderlandes Karaliskā futbola asociācija (KNVB) paziņojusi, ka "pilnībā saprot" "Ajax"atbalstītāju vilšanos par daļu karstgalvīgo fanu rīcību. "Tie, kas tā rīkojas, nedodas uz stadionu ne spēles, ne futbola dēļ. Tas ir negodīgi pret tiem, kas patiešām atbalsta savu klubu," norāda KNVB.
Par notikušo uzsākta disciplināra izmeklēšana. Tikmēr "Ajax" paziņojis, ka līdzjutēji attiecīgajā stadiona daļā pirms ienākšanas tika pārmeklēti, izmantojot arī medību suņus. "Mēs pārskatīsim kameru ierakstus, lai identificētu vainīgos, un arī izpētīsim citus veidus, kā noteikt, kas pie nekārtībām ir atbildīgs," piebilsts "Ajax" paziņojumā. Faniem, kuri tiks atzīti par vainīgiem uguņošanas ierīču lietošanā, var draudēt 450 eiro liels naudas sods un stadiona apmeklēšanas aizliegumam uz laiku no 18 līdz 60 mēnešiem.