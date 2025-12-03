LOK viceprezidents aicina ieguldīt līdzekļus arī reģionu sporta infrastruktūrā
Latvijas sporta infrastruktūras finansējuma sadale ir nevienlīdzīga - centralizēti ieguldot līdzekļus galvenokārt vienā vai dažos lielos objektos, reģionos infrastruktūra paliek novecojusi un nesertificēta, kas apdraud sportistu attīstību, uzskata Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents Jānis Liepiņš.
Viņaprāt, nepieciešams līdzsvarot valsts atbalstu, atjaunojot valsts galvojumu sistēmu un piesaistot arī privātos investorus, lai attīstītu visus sporta centrus, nevis tikai Nacionālo sporta centru vai futbola stadionus.
Liepiņš izcēla Nacionālo sporta centru, kas ir daudzfunkcionāls un spēj pats sevi uzturēt, tomēr valsts turpina tajā ieguldīt ievērojamus līdzekļus - 2024.-2025. gadā ap 640 000 eiro. Tikmēr reģionālie centri iztiek ar pašvaldību finansējumu. Šāda pieeja neveicina vienlīdzīgus konkurences apstākļus, bažījas Liepiņš, rosinot veikt funkcionālo auditu, lai izvērtētu līdzekļu efektivitāti.
Liepiņš norāda, ka Latvijas sporta nākotne ir cieši saistīta ar reģionu attīstību, aicinot politiķus neatstāt novārtā reģionus jeb "sporta saknes". Kopējais infrastruktūras atjaunošanas cikls ir 15 līdz 20 gadi, savukārt vieglatlētikas sertifikācija jāatjauno ik pēc pieciem līdz septiņiem gadiem. Taču, piemēram, Zemgales Olimpiskā centra stadionam jau beigusies sertifikācija, kas ierobežo sacensību rīkošanu un starptautisko sportistu sagatavošanu.
Nepieciešamās investīcijas tiek lēstas ap 600 000 eiro. "Kur šo budžetu rast, ja Eiropas Savienības budžeta līdzekļu piesaiste ir ierobežota vai pat nepieejama?" vaicā Liepiņš.
Valstij jānodrošina visaptverošs sporta ekosistēmas atbalsts, nevis jāfinansē tikai galvenie objekti Rīgā, uzskata Liepiņš, piebilstot, ka "sportisti dzimst reģionos, ne kabinetos".