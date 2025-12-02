Latvijas Futbola federācija komentē, vai turpinās sadarbību ar izlases treneri Nikolato
Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko sarunā "Latvijas Radio" norādījis, ka vēlas turpināt sadarbību ar vīriešu izlases treneri Paolo Nikolato, taču sākotnēji līgumu plāno pagarināt īstermiņā.
58 gadus vecais itāļu speciālists Paolo Nikolato par Latvijas vīriešu izlases treneri iecēla 2024. gadā, viņam kļūstot par Daiņa Kazakeviča pēcteci. UEFA Nāciju līgas C līgas sezonā Latvija savā grupā ieņēma pēdējo vietu, un nākamā gada pavasarī pret Gibraltāru aizvadīs pārspēles par palikšanu C līgā. Savukārt 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā astoņās spēlēs tika svinēta tikai viena uzvara. Atsevišķās spēlēs pret tādām izlasēm kā Albāniju un Serbiju valstsvienība demonstrēja cienījamu spēli, taču izpalika rezultāts.
Uzreiz pēc Pasaules kausa kvalifikācijas beigām arī noslēdzies Nikolato esošais līgums ar valstsvienību. Kā sarunā ar "Latvijas Radio" norādījis Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, tad viņš ar itāļu speciālista darbu ir apmierināts un federācija labprāt ar Nikolato sadarbību turpinātu. Šobrīd noritot pārrunas ar itāļa aģentu par pušu sadarbības turpināšanu īstermiņā, respektīvi, līdz nākamā gada pavasarim. 2026. gada marta beigās izlase divas reizes spēkosies pret Gibraltāru, lai cīnītos par palikšanu UEFA Nāciju līgas C līgā.
Sākotnēji pušu līgumā bija noteikts, ka viens no Nikolato uzdevumiem ir nosargāt vietu C līgā. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc pašlaik sadarbību futbola federācija vēlas paturpināt īsākā nogrieznī. "Esmu apmierināts ar Nikolato, līdz ar to domāju, ka viņam noteikti jāpabeidz savu uzdevumu trenera amatā un vajadzētu nospēlēt martā. Tad mēs redzēsim, ko dabūsim," skaidroja Ļašenko. Pirms pēdējām 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm savu vēlmi turpināt darbu ar Latvijas izlasi izteica arī pats itāļu stratēģis.
2026. gadā Latvijas futbola izlasei pēc pavasarī paredzētajām pārspēlēm gaidāma dalība 2026./2027. gada UEFA Nāciju līgā. Tās līgas fāze plānota no nākamā gada 24. septembrim līdz 17. novembrim.