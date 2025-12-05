Latvijas šorttrekisti rēķinās ar četriem startiem olimpiskajās spēlēs; noteikts arī pašreizējais mūsu līderis
Latvijas šorttrekistiem ir izcīnītas četras kvotas dalībai 2026. gada Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēles, apstiprināja Latvijas Slidošanas asociācijas (LSA) ģenerālsekretāre Anna Beļēviča.
Atsaucoties uz sportistu treneri Agni Serekaiti, kura ir veikusi aprēķinus, Beļēviča apstiprināja, ka Latvijas šorttrekisti ir izcīnījuši četras kvotas startam olimpiskajās spēlēs nākamā gada sākumā.
"Latvijai vīriešu sacensībās ir divas vietas 1000 metru distancē un pa vienai vietai 1500 un 500 metru distancēs," saka LSA ģenerālsekretāre.
"Kā pavēstīja Serekaite, nav noteikts, kuriem sportistiem kurā disciplīnā ir jāstartē," stāsta Beļēviča. "Roberts Krūzbergs visdrīzāk startēs visās trīs disciplīnās, bet Reinis Bērziņš - 1000 metru distancē."
Beļēviča informēja, ka oficiālais olimpisko spēļu dalībnieku saraksts kļūs zināms šīs nedēļas beigās vai nākamās sākumā.
Par olimpiskajām kvotām šorttrekisti cīnījās Pasaules šorttreka tūres četros posmos. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Krūzbergs Pasaules šorttreka tūres posmos šosezon pa reizei finišēja piektais 1000 un 1500 metru distancēs. Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.