Ar lielisku šaušanu Andrejs Rastorgujevs Pasaules kausa sezonu sāk ar vietu labāko desmitniekā
Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs trešdien Pasaules kausa posmā Zviedrijā ieņēma devīto vietu 20 kilometru individuālajā distancē, Aleksandrs Patrijuks ierindojās 57. un Renārs Birkentāls - 77. vietā.
Dubultuzvaru ar perfektu šaušanu izcīnīja norvēģi. Par uzvarētāju kļuva Juhans Ūlavs Botns, kurš finišēja 46 minūtēs un 49,4 sekundēs, svinot savu pirmo uzvaru Pasaules kausa posmos. Iepriekš viņa labākais sasniegums bija 2023./2024. gada sezonā ASV trasē Soldžerholovā sprintā izcīnītā trešā vieta. Botns par 57,7 sekundēm apsteidza tautieti Martinu Uldālu un par minūti - vienu kļūdu šaušanā pieļāvušo zviedru Sebastianu Sāmuelsonu.
Labāko pieciniekā ierindojās vēl divi norvēģi, ceturto vietu ieņemot Sīvertam Bakenam (+1:41,3) un Sturlam Holmam Lēgreidam (+2:10,5), bet sesto vietu ieņēma zviedrs Jespers Nelins (+2:18,7). Septītais finišēja itālis Tommazo Džakomels (+2:27,5), astotais - vācietis Filips Horns (+2:36,1).
Rastorgujevs, kurš vienreiz šaušanā guļus kļūdījās trešajā ugunslīnijā, uzvarētājam zaudēja divas minūtes un 39 sekundes, par 1,3 sekundēm apsteidzot francūzi Eriku Pero. Pārējos šāvienos Latvijas vadošais biatlonists bija precīzs, taču beigu aplī viņam pietrūka ātrums slēpošanā. Iepriekš Rastorgujevs minēja, ka nepiedalījās stafetēs atsvaidzināta savainojuma dēļ.
Aleksandrs Patrijuks vienreiz kļūdījās otrajā šaušanā, Botnam zaudēja sešas minūtes un divas sekundes, ieņemot 57. vietu. Birkentāls pa vienai soda minūtei nopelnīja otrajā un trešajā šaušanā, bet pēdējā šaušanā stāvus trīsreiz kļūdījās, ieņemot 77. vietu 102 sportistu konkurencē un uzvarētājam piekāpjoties septiņas minūtes un 28,6 sekundes.
Pagājušajā sezonā sportisti vienreiz sacentās 20 kilometru individuālajā distancē. Rastorgujevs izcīnīja trešo vietu, Birkentāls finišēja 45. vietā, bet Edgars Mise un Patrijuks ierindojās attiecīgi 73. un 95. vietā. Savukārt pasaules čempionātā individuālajā distancē Rastorgujevs finišēja 16., Birkentāls - 48., Mise un Patrijuks - attiecīgi 61. un 94. vietā, bet par pasaules čempionu kļuva francūzis Eriks Pero.
Pasaules kausa pirmā posma turpinājumā piektdien sievietes un sestdien vīrieši sacentīsies sprintā, bet svētdien notiks iedzīšanas sacensības. Šajā sezonā Pasaules kausā no Latvijas individuālajās sacensībās piedalās trīs vīrieši un trīs sievietes.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.