Rīgas telpu futbola čempionātu aizēno neglīts divu spēlētāju kautiņš. VIDEO
Rīgas telpu futbola čempionātu aizēnojis kāds neglīts incidents - spēles karstumā dūres izvicinājuši "SC Vangaži/Ropažu SC" un "OB Serviss" komandu spēlētāji. Tomēr ar to viss nebeidzās - cīniņā iesaistījās arī kāds malā sēdošs vīrietis.
Kā liecina Rīgas Futbola federācijas publicētais video, konflikts izcēlās pēc tam, kad "SC Vangaži/Ropažu SC" spēlētājs Sergejs Usovs veica atklātu sitienu pa pretinieku komandas spēlētāja Vladislava Eidmita seju. Sākotnēji konfliktu centās apturēt spēles tiesnesis, tomēr viņam tas neizdevās un karstasinīgo spēlētāju apturēšanā nācās iesaistīties pārējiem komandas biedriem.
Tomēr ar to stāsts nebeidzās. Pēc neilga mirkļa konfliktā iesaistījās kāds malā sēdošs, sportiskas miesasbūves vīrietis, kurš izskrēja spēles laukumā un veica sitienu pa "OB Serviss" spēlētāja Alekseja Krjukoviča galvu. Pēc trieciena sportists nokrita zemē, satvera rokās seju un izplūda skaļos kliedzienos. Pēc incidenta abi kautiņā iesaistītie spēlētāji tika noraidīti no laukuma, bet spēle turpinājās, un ar rezultātu 11:4 uzvaru izcīnīja "OB Serviss".
Jāpiemin, ka šis nav pirmais konflikts, kas aizēnojis sporta pasākumus Latvijā. 3. oktobrī asiņains kautiņš izcēlās Entuziastu hokeja līgas (EHL) E6 grupas spēles starp “Priedaine” un “Ķekavas Clappers”. Bet aizvadītā gada 26. maijā spēles laikā sakāvās divu U9 vecuma grupas audzēkņu vecāki.