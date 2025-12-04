Nikolajs Mazurs kļūst par pirmo ārzemnieku bagātās Dienvidkorejas basketbola trenera amatā
Dienvidkorejas Basketbola asociācija paziņojusi, ka atradusi jaunu galveno treneri tās vīriešu basketbola izlasei. Amatu ieņems Nikolajs Mazurs, kurš tādējādi kļūs par pirmo ārzemnieku šajā postenī.
Dienvidkorejas Basketbola asociācija jauna trenera meklējumos bija jau kopš septembra. Pēc FIBA Āzijas spēlēm šī gada augustā, kurās Dienvidkorejas izlase aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam, netika turpināta sadarbība ar līdzšinējo treneri Ahnu Jun-Hū.
Līdz pat pirmajām 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm jaunu galveno treneri atrast neizdevās. Līdz ar to pirmajos mačos pret Ķīnu valsts izlasi vadīja trenera vietas izpildītājs Jeons Hē-Čeols, kura vadībā divas reizes izdevās pārspēt spēcīgo Ķīnu (80:76, 90:76). Kvalifikācijas B grupā Korejai ir divas uzvaras tikpat spēlēs, tāpat kā Japānai.
Kā norāda Dienvidkorejas Basketbola asociācija, tad līdz ar pirmā ārzemnieka nozīmēšanu valsts basketbola izlases trenera amatā, tā sagaida dziļāku taktisko pienesumu tieši uzbrukumā. "Treneri Mazuru izvēlējās pēc rūpīgas ārzemju treneru piedāvājumu izvērtēšanas. Treneris Mazurs piedāvāja mums skaidru redzējumu par savu filosofiju un redzējumu, kā jāspēlē nacionālajai izlasei. Līdz ar to valde pieņēma lēmumu atbalstīt viņa kandidatūru."
"Sagaidām, ka līdz ar ārzemju trenera piesaisti mums būs dažādāka taktika uzbrukumā. Tuklāt mēs strādāsim pie tā, lai izveidotu vienotu basketbola sistēmu visā Korejas basketbolā, ieskaitot jauniešu izlasēs," teikts asociācijas paziņojumā. Tā paudusi, ka trenerim Nikolajam Mazuram ir plaša, 20 gadus pieredze basketbola komandu trenēšanā. Tiek atklāts, ka 2012. gadā, strādājot ar Latvijas U-18 izlasi, viņš veicinājis Kristapa Porziņģa attīstību. Tāpat Mazurs strādājis ar Latvijas U-20 izlasi 2019. gada Pasaules kausā un dažādām profesionālajām komandām kā "VEF Rīga", BK "Ogre", "Tartu Ulikool", "Valmiera Glass"/ViA, Maskavas "Dynamo", Tbilisi "Vita", Saratovas "Avtodor", Permas "Parma" un "Siauliai".
Asociācija norāda, ka Mazuram doti skaidri mērķi - izcīnīt zeltu 2026. gada Āzijas spēlēs, kā arī kvalificēties uz 2028. gada Losandželosas vasaras olimpiskajām spēlēm. "Man ir liels gods kļūt par pirmo ārzemju treneri Korejas basketbola vēsturē. Ļoti labi saprotu, cik nozīmīga šī izlase ir sabiedrībai. Darīšu visu iespējamo, lai palīdzētu tai atgūt savu iepriekšējo konkurētspēju, kvalificēties Pasaules kausam un arī vēlāk olimpiskajām spēlēm," teicis pats treneris.
Kā norāda viņa pārstāvošā aģentūra, "Future Sports Group", tad nopelns tajā, ka Korejas Basketbola asociācija izvēlējās Mazuru kā nākamo treneri, ir vietējam basketbola aģentam Džeisonam Jangam un "Respects Sports Management".
Dienvidkorejas basketbola izlase četras reizes kļuvusi par Āzijas spēļu čempioni (2022. gadā vien septītā vieta), savukārt FIBA Āzijas kausā tā triumfējusi divas reizes, visbiežāk finišējo trešajā vietā. 2025. gadā iegūta piektā pozīcija. 2023. gada Pasaules kausam Deinvidkoreja nekvalificējās, 2014. un 2019. gadā ieņemot 23. un 26. vietas. Savukārt vasaras olimpisko spēļu turnīrā Korejas basketbolisti pēdējo reizi piedalījušies tālajā 1996. gadā.
2027. gada Pasaules kausa kvalifikāciju Dienvidkorejas basketbola izlase turpinās nākamā gada februāra beigās un marta sākumā ar spēlēm pret Taivānu un Japānu.