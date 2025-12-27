Kur un kā jautri un svinīgi sagaidīt Jauno gadu: Jaungada svinību ceļvedis visai Latvijai. Balles, uguņošanas, koncerti…
31. decembra vakarā visā valstī gan lielajos kultūras centros, gan nelielajos pagastu Tautas namos sāksies balles, kurās varēs gan pie klātiem galdiem, gan uz deju grīdas pavadīt Veco un sagaidīt Jauno gadu. Daudzās pilsētās būs arī svētku salūti un publiska Jaunā gada jautra sagaidīšana.
Publiskas Jaunā gada sagaidīšanas pilsētu centrālajos laukumos, kur uzstāsies gan pazīstami, gan pagaidām mazāku popularitāti guvuši mūziķi, triku meistari un citi izklaidētāji, kā arī būs svētku uguņošanas, būs bezmaksas pasākumi. Savukārt balles, dejas un diskotēkas pārsvarā ir par ieejas maksu – gan no dažiem eiro, gan daudzos desmitos eiro rēķināma. Daudzviet uz tām jāpiesakās vai galdiņi jārezervē ātrāk, lai pēdējā brīdī neatdurtos pret slēgtām durvīm. Daudzos gadījumos ārpus galvaspilsētas un Jūrmalas uz svētku ballēm var ierasties ar savu cienastu vai mielastu. Tā kā, izvēloties svinību vietu, iepazīstaties gan ar pasākuma formātu, gan laikus pērciet biļetes.
Jauns.lv piedāvā ceļvedi lielākajiem un publiskākajiem Jaungada svētku pasākumiem visā Latvijā, tos sagrupējot septiņās sadaļās: “Rīga”, “Jūrmala un Pierīga: Ķekava, Olaine, Ropaži”, “Kurzeme: Liepāja, Ventspils, Dienvidkurzeme, Kuldīga, Saldus, Talsi, Tukums”, “Latgale: Daugavpils, Rēzekne, Augšdaugava, Balvi, Krāslava, Līvāni, Ludza”, “Sēlija: Aizkraukle, Jēkabpils”, “Vidzeme: Alūksne, Cēsis, Gulbene, Limbaži, Madona, Ogre, Saulkrasti, Sigulda, Smiltene, Valka, Valmiera” un “Zemgale: Jelgava, Bauska, Dobele”.