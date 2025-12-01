Kristers Apels seko Māra Štromberga pēdās.
Citi sporta veidi
Šodien 12:02
Latvijas BMX jaunais talants Kristers Apels uzvar prestižās sacensībās ASV
Latvijas vadošais junioru BMX riteņbraucējs un Eiropas čempions Kristers Apels nedēļas nogalē izcīnīja uzvaru ASV notikušajās "Grands" sacensībās, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
Trenera Edžus Treimaņa audzēknis uzvarēja, lai gan pusfinālā ierindojās ceturtajā vietā un finālam neguva labāko starta celiņa izvēli.
Apels sacensības sāka pārliecinoši - uzvarēja pirmajā kārtā, 1/16 finālā un astotdaļfinālā. Otrajā dienā Treimaņa audzēknis droši uzvarēja arī ceturtdaļfinālā. Sliktākais brauciens gan pēc pozīcijas, gan laika Latvijas sportistam bija pusfinālā, kurā viņš bija ceturtais.
Tas neļāva iegūt labu starta celiņa pozīciju finālam, taču latvietim labs starts ļāva izcīnīt līderpozīciju, kuru "BMX Rīga"/RRS sportists neatdeva. Šīs bija Apela pēdējās sacensības junioru grupā.
Ceturtdien turpat Oklahomas štatā Apels uzvarēja "Race of Champions" sacensībās.