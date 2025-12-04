Par izciliem nopelniem jauniešu hokeja attīstībā IIHF balvu saņems treneris Aleksandrs Cicurskis
Latvijas trenerim Aleksandram Cicurskim tiks piešķirts Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) apbalvojumu par ieguldījumu bērnu un jauniešu hokeja attīstībā, ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Johana Bulē vārdā nosaukto apbalvojumu, kas tiek piešķirts personībām par izciliem nopelniem jauniešu hokeja attīstībā, Cicurskis saņems IIHF ceremonijā 2026. gadā. Cicurskis vairāk nekā 40 gadus ir bijis viens no Latvijas hokeja reģionālajiem balstiem. Viņš izveidoja un attīstīja Liepājas bērnu un jauniešu hokeja sistēmu, radot vidi, kurā jaunie hokejisti varēja augt gan sportiski, gan personiski.
LHF prezidents Aigars Kalvītis uzsver, ka Cicurska ieguldījums ir unikāls gan Latvijas, gan Eiropas hokeja kontekstā. "Aleksandrs Cicurskis ir cilvēks, kurš ar savu neatlaidību un pārliecību izmainīja Latvijas hokeja karti. Viņš parādīja, ka augstas klases spēlētāji var izaugt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Viņa darbs Liepājā ir radījis pamatus vairākām hokejistu paaudzēm. Šis apbalvojums ir pelnīta starptautiska atzinība viņa dzīves darbam," stāstīja Kalvītis.
"Man hokejs ir dzīvesveids, un bērni vienmēr ir bijuši lielākā motivācija turpināt. Es šo daru tāpēc, ka man patīk redzēt, kā puikas aug, kļūst labāki un pārliecinošāki. Šī atzinība ir ļoti, ļoti aizkustinoša," par piešķirto apbalvojumu teica Cicurskis.
Pie viņa audzēkņiem ir pieskaitāmi vairāki Latvijas izlases spēlētāji, kā arī hokejisti, kas sasnieguši Eiropas augstākās līgas un pat Nacionālo hokeja līgu (NHL) - Sandis Ozoliņš, Sergejs Žoltoks, Viktors Ignatjevs, Grigorijs Panteļejevs, Raitis Ivanāns, Rūdolfs Balcers, Ronalds Ķēniņš un Miks Indrašis.