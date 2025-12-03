Apskatnieks piedāvā "Hawks" veikt NBA zvaigžņu maiņu ar Kristapa Porziņģa iesaisti
Ziemeļamerikas sporta apskatnieks Bils Simonss analizējis potenciālos maiņas darījumus, kuros jaunu komandu atrod grieķu superzvaigzne Jannis Adetokunbo. Vienā no tiem ietverts arī latvietis Kristaps Porziņģis.
Neskaidra ir Jaņņa Adetokunbo nākotne Milvoki "Bucks". Kopā ar to viņš kļuva par NBA čempionu 2021. gadā un viņa līgums ar vienību ir spēkā līdz 2027./2028. gada sezonai (pēdējā gan ir spēlētāja izvēle). Tomēr jau šajā starpsezonā Adetokunbo lika manīt, ka par savu nākotni šajā komandā nav līdz galam pārliecināts.
Apskatnieks Bils Simonss kopā ar kolēģi Maksu Kelermanu raidierakstā apsprieda potenciālās komandas, kuras varētu veikt maiņas darījumu, lai iegūtu Adetokunbo. Viena no komandām, kas tika minēta, bija Atlantas "Hawks". Simonss piedāvāja klubam pret Adetokunbo aizmainīt Treju Jangu, Kristapu Porziņģi un vairākas drafta izvēles. No Milvoki kopā ar Janni uz Atlantu varētu ceļot Kails Kuzma.
Giannis and Kuzma for Trae, Porzingis, the 2026 Pelicans 1st and 3 more firsts and a swap … maybe? pic.twitter.com/fVb5VOjECU— Bill Simmons (@BillSimmons) December 3, 2025
"Ar Džeilenu Džonsonu un Deisonu Denielsu "Hawks", spēlējot bez Treja Janga, izveidojusies ļoti pievilcīga identitāte. Es mainītu Treju un Kristapu Porziņģi, kura līgums pēc šīs sezonas beidzās. Vēl viņi var nokomplektēt četras drafta izvēles," savus apsvērumus min Simonss.
Šobrīd pēdējo gadu Atlantas lielākā zvaigzne Trejs Jangs ir traumēts (ārstējas no ceļgala savainojuma) un viņa atgriešanās netiek gaidīta ātrāk kā pēc divām līdz trīs nedēļām. Ar komandu Jangam vēl ir līgumsaistības uz diviem gadiem, bet pēdējais gads ir spēlētāja opcija. Viņš jau izrādījis savu neapmierinātību ar faktu, ka jau starpsezonā Atlanta viņam nav piedāvājusi jaunu līgumu.
Savukārt Kristapam Porziņģim šis ir noslēdzošais līguma gads iepriekš divus gadus noslēgtajā vienošanās ar Bostonas "Celtics". Pēdējā laikā Kristaps slimības dēļ nav devies laukumā. Iepriekš viņš atklāja, ka pagājušās sezonas laikā viņam tika diagnosticēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā.
Atlanta gan nav vienīgā komanda, kas varētu veikt maiņas darījumu pret Janni Adetokunbo. Raidierakstā kā otrā komanda tika apspriesta Sanantonio "Spurs". Tādā veidā izveidotos torņu tandēms - Jannis Adetokunbo un Viktors Vembanjama. "Ja es būtu "Spurs", darītu visu, lai iegūtu Janni," saka bijušais ESPN darbinieks Makss Kelermens. Simonss uzskata, ka, lai iegūtu grieķi, "Spurs", iespējams, nāktos šķirties no Stefona Kāstla, kurš tika atzīts par pagājušās NBA sezonas labāko debitantu.
Atlantas "Hawks" jauno sezonu sākusi ar 13 uzvarām 22 spēlēs, kas to ierindo septītajā vietā Austrumu konferencē. Milvoki "Bucks" šo gadu sācis ar 9-13 un 11. vietu Austrumos, savukārt "Spurs" 14-6 bilance dod ceturto vietu Rietumos.