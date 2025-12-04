Porziņģis izlaiž vēl vienu spēli; “Hawks” cieš sakāvi pret “Clippers”
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien slimības dēļ nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" savā laukumā ar rezultātu 92:115 (21:27, 20:28, 32:39, 19:21) zaudēja Losandželosas "Clippers" komandai, bet Porziņģis izlaida jau ceturto spēli pēc kārtas un 11. maču šajā sezonā. "Hawks" komandai savainojumu dēļ šajā mačā nepalīdzēja arī Džeilens Džonsons un Trejs Jangs.
"Clippers", kas pirms šī mača no sastāva atbrīvoja veterānu Krisu Polu, pārtrauca piecu zaudējumu sēriju un izcīnīja vien sesto uzvaru sezonas 22 spēlēs.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 27 punktiem bija Džeimss Hārdens, 21 punktu pievienoja Kavai Lenards, 17 punktus guva Kobe Sanderss, bet ar 14 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām izcēlās Ivica Zubacs. Mājinieku sastāvā ar 21 punktu bija Nikeils Aleksanders-Vokers, bet 15 punktus pievienoja Daisons Denielss.
"Hawks" ar 13 uzvarām 23 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Denveras "Nuggets" basketbolistus, kuri, pateicoties Džamala Mareja superspēlei ar gūtiem 52 punktiem, pārspēja traumu vajāto pērno finālisti Indiānas "Pacers".
"Pacers" savā laukumā piekāpās ar 120:135 (28:33, 20:39, 31:30, 41:33), piedzīvojot 18. zaudējumu 22 mačos. Marejs aizvadīja šīs sezonas rezultatīvāko spēli un tikai par trim punktiem atpalika no sava personīgā rekorda. No spēles "Nuggets" aizsargs realizēja 19 no 25 metieniem, tostarp desmit no 11 tālmetieniem.
Cits "Nuggets" līderis Nikola Jokičs bija tuvu kārtējam "triple double", sakrājot 24 punktus, 13 rezultatīvas piespēles un astoņas atlēkušās bumbas. Mājinieku sastāvā seši spēlētāji guva vismaz 11 punktus, bet rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Paskāls Siakams.
"Nuggets" ar bilanci 15-6 ir piektie Rietumu konferencē, bet "Pacers" ar četrām uzvarām 22 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 14. vietu, apsteidzot tikai Vašingtonas "Wizards", kuru rēķinā trīs panākumi 20 spēlēs.
Citā mačā pirmo reizi šajā sezonā trešo uzvaru pēc kārtas svinēja Dalasas "Mavericks", kas savā laukumā ar 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28) pārspēja Maiami "Heat" vienību. Šī gada drafta pirmais numurs Kūpers Flegs uzvarētāju rindās guva 22 punktus, 17 punktus un 17 atlēkušās bumbas sakrāja Entonijs Deiviss, 17 punktus guva arī Klejs Tompsons, bet nedraftētais Raiens Nembhards, kurš iepriekšējā spēlē izcēlās ar 28 punktiem, šoreiz sasniedza personīgo rekordu rezultatīvajās piespēlēs (13) un guva 15 punktus. "Heat" sastāvā ar 22 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Kalels Vērs, 21 punktu guva Bams Adebajo, bet 20 - Tailers Hero.
Vēl vienā spēlē ar sezonas piekto "triple double" izcēlās Džošs Gidijs, tomēr tas neglāba viņa pārstāvēto Čikāgas "Bulls" no zaudējuma Bruklinas "Nets" vienībai. "Bulls" savā laukumā piekāpās ar 103:113 (24:29, 20:25, 31:29, 28:30), piedzīvojot piekto neveiksmi pēc kārtas.
Gidijs izcēlās ar 28 punktiem un sakrāja pa 11 izcīnītām bumbām zem groziem un rezultatīvām piespēlēm. Vēl mājinieku rindās 16+11 savā rēķinā ierakstīja Nikola Vučevičs un 16 punktus guva arī Ajo Dasunmu. "Nets" rindās, kas pirmo reizi sezonā izcīnīja divas uzvaras pēc kārtas, ar 33 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Maikls Porters jaunākais, bet 20 punktus guva Noa Klaunijs.
Tikmēr 11. uzvaru 12 mājas spēlēs šajā sezonā trešdien svinēja Ņujorkas "Knicks" basketbolisti, kas savā laukumā ar 119:104 (27:12, 26:35, 37:28, 29:29) pieveica Šarlotas "Hornets" vienību. Mājinieku sastāvā Karls-Entonijs Taunss izcēlās ar 35 gūtiem punktiem, 18 izcīnītām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Vēl 26 punktus pievienoja Džeilens Bransons, 16 - Mikals Bridžess, bet pa 15 punktiem katrs guva pārējie divi starta piecinieka spēlētāji Džošs Hārts un Mailzs Makbraids. "Hornets" no zaudējuma neglāba Lamelo Bola 34 gūtie punkti, astoņas bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles.