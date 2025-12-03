Nikni derbiji grupās un potenciāls fināls jau ceturtdaļfinālā: regbija Pasaules kausa finālturnīra dalībnieki noskaidrojuši savus pretiniekus
Regbija Pasaules kausa izcīņa sāksies tikai pēc nepilniem diviem gadiem, taču potenciālie pretinieki jau var sākt plānot stratēģiju un pieslīpēt taktiku, jo turnīra rīkotājvalstī Austrālijā jau šodien tika izlozēts grupu sastāvs. Un negaidītais rezultāts ir tāds, ka jau ceturtdaļfinālā var tikties izlases, kuras daudzi uzskata par fināla cienīgām.
Regbija Pasaules kauss: prieks, sarūgtinājums un triumfs (1987-2023)
Jāpiebilst, ka 11. Pasaules kausa izcīņa šoreiz notiks krietni savādāk nekā ierasts, jo līdzšinējo 20 komandu vietā par regbija galveno trofeju cīnīsies jau 24 vienības, tādējādi būs “jaunas sejas”: pirmo reizi turnīrā piedalīsies Honkonga, bet pēc vairāku gadu desmitu prombūtnes atgriezīsies Zimbabve un Spānija. Tādējādi nākamajā finālturnīrā būs sešas, nevis ierasti četras grupas, un izslēgšanas spēles sāksies jau ar astotdaļfinālu.
Grupu sastāvs (iekavās komandas vieta pašreizējā rangu tabulā, izceltas kausa ieguvējas)
A grupa: Jaunzēlande (2.), Austrālija (7.), Čīle (17.), Honkonga (23.).
B grupa: Dienvidāfrika (1.), Itālija (10.), Gruzija (13.), Rumānija (22.).
C grupa: Argentīna (6.), Fidži (8.), Spānija (15.), Kanāda (25.).
D grupa: Īrija (4.), Skotija (9.), Urugvaja (14.), Portugāle (20.).
E grupa: Francija (5.), Japāna (12.), ASV (16.), Samoa (19.).
F grupa: Anglija (3.), Velsa (11.), Tonga (18.), Zimbabve (24.).
Tā kā paplašinātā turnīra dēļ vairs nav nevienas “nāves grupas”, dažās grupās gaidāmas sīvas kaimiņu rēķinu kārtošanas. Pirmām kārtām, mājiniece Austrālija mēģinās pierādīt slavenajiem Jaunzēlandes “All Blacks”, ka jau 22 gadus ilgajai nespējai atgūt abu izlašu jau gandrīz simts gadu tradicionāli izspēlēto Bledislo kausu nav nekāda sakara ar spēju īstajā brīdī paklupināt titulēto kaimiņu. Tik tiešām, kad Pasaules kausa izcīņa iepriekšējo reizi notika Austrālijā 2003. gadā, pusfinālā mājinieki turnīra galveno favorīti sensacionāli aizsūtīja mājās. Tikai 2011. gadā, kad savukārt savās mājās Jaunzēlande pēc ilga pārtraukuma beidzot kļuva par čempioni, tā pirmo reizi Pasaules kausu vēsturē spēja pieveikt Austrāliju, un zīmīgi, ka arī pusfinālā, bet pēc četriem gadiem arī finālā. Savukārt citās grupās gaidāmi interesanti Eiropas kaimiņu dueļi, kad Īrija mērosies spēkiem ar Skotiju, bet Anglija ar Velsu.
2023. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā latviešu fana acīm
Tomēr jau zināmais izslēgšanas spēļu ceļš atklāj regbija gardēžiem nepatīkamu pārsteigumu. Neviens nešaubās, ka B grupā viegli uzvarēs Dienvidāfrika, kas astotdaļfinālā bez problēmām tiks galā ar D/E/F grupas labāko trešo vienību. Tieši tāpat neviens nešaubās, ka A grupas uzvarētāja Jaunzēlande vai Austrālija tikpat pārliecinoši astotdaļfinālā izrēķināsies ar C/E/F grupas trešo labāko vienību. Un šādā gadījumā pilnīgi reāla ir turnīra galveno favorītu Dienvidāfrikas un Jaunzēlandes tikšanās jau ceturtdaļfinālā. Īpašu atvieglojumu nesniegtu arī palikšana A grupas otrajā vietā — astotdaļfinālā gaida tikšanās ar E grupas otro labāko vienību un pēc prognozējami pārliecinošās uzvaras ceturtdaļfinālā gaidītu šobrīd lieliskā formā esošā Anglija.
Turnīrs notiks no 2027. gada 1. oktobra līdz 13. novembrim. Spēļu grafiku paredzēts paziņot nākamā gada 3. februārī.
Līdz šim Veba Elisa kausu pacēlušas tikai četras izlases, un vislabāko rezultātu parādījusi Dienvidāfrika — ne tikai četri čempiones tituli (1995., 2007., 2019. un 2023.g. — pēdējā finālā ar viena punkta pārsvaru pieveicot Jaunzēlandi), bet tas viss panākts, aparteīda režīma izraisītā starptautiskā boikota dēļ izlaižot pirmos divus turnīrus. Trīs tituli ir Jaunzēlandei (1987., 2011. un 2015. g.), divi Austrālijai (1991. un 1999. g.) un tikai vienu reizi čempione bijusi uz ziemeļiem no ekvatora, kad 2003. gadā triumfēja Anglija, turklāt tieši Austrālijā.
Piedāvājam īsu atskatu uz iepriekšējiem fināliem: