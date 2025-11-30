Futbols

Brazīliešu derbijā "Flamengo" atkal izcīna Dienvidamerikas klubu futbola vērtīgāko trofeju "Copa Libertadores"

Brazīlijas futbola klubs Riodežaneiro "Flamengo" sestdien Peru izcīnīja Dienvidamerikas prestižākā komandu turnīra "Copa Libertadores" titulu. Finālā divu Brazīlijas komandu duelī "Flamengo" ar 1:0 (0:0) pārspēja Sanpaulu "Palmeiras".

Vienīgie vārti tika gūti 67. minūtē, kad pēc stūra sitiena precīzs ar galvu bija lielāko daļu karjeras Eiropā pavadījušais Danīlu da Silva.

Abas komandas tikās arī 2021. gada finālā, kurā ar 2:1 uzvarēja "Palmeiras".

Pirms šī fināla abām bija pa trīs trofejām, bet tagad četrkārtējā čempione "Flamengo" kļuvusi par titulētāko Brazīlijas komandu "Copa Libertadores" turnīrā. Titulu tā izcīnīja arī 1981., 2019. un 2022. gadā.

Titulētākā ar septiņām trofejām ir Argentīnas vienība Aveļanedas "Independiente", kas gan pēdējo reizi šajā turnīrā uzvarēja 1984. gadā.

