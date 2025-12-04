Ministrija sola: Sporta muzejs pagaidām paliks pašreizējās telpās Vecrīgā
Latvijas Sporta muzejs tuvākajā laikā paliks pašreizējās telpās Vecrīgā, Alksnāja ielā 9, taču noritēs darbs pie tā modernizācijas un ekspozīcijas paplašināšanas, vēsta Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).
Lēmums izvērtēt muzeja pārvietošanu saistīts ar vairākiem praktiskiem iemesliem - esošās telpas ir tehniski novecojušas, tajās ir sarežģīti izvietot jaunas trofejas un relikvijas, kā arī ir apgrūtināta piekļūstamība apmeklētājiem.
Plānots modernizēt muzeju un paplašināt tā ekspozīciju, lai tas atkal kļūtu par pieprasītu galamērķi, īpaši skolēnu grupām. Kā iespējamās jaunās mājvietas tiek vērtēta Komandu sporta veidu halle vai Daugavas stadions, lai nodrošinātu lielāku apmeklētāju plūsmu un ērtu piekļuvi.
Muzeja reorganizācija un modernizācija tiek apspriesta gadiem un ir iekļauta arī Sporta politikas pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam, norāda ministrija.
Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" iepriekš vēstīja, ka IZM iecerējusi steidzami atsavināt un pārdot muzeja ēku Vecrīgā, lai lāpītu caurumus sporta budžetā. Ēkas kadastrālā vērtība tiek lēsta ap 300 000 eiro, bet IZM cer, ka no ēkas pārdošanas varētu iegūt vismaz 500 000 eiro.