Par pasaules labākajiem vieglatlētiem atzīti kārtlēkšanas zvaigzne Duplantis un sprintere Maklaflina-Levrona
Par pasaules gada labākajiem vieglatlētiem atzīti - pasaules rekordists kārtslēkšanā, zviedrs Armands Duplantis un ASV 400 metru skrējēja Sidnija Maklaflina-Levrona.
Gan Duplantis, gan Maklaflina-Levrona 2018. gadā ieguva "uzlecošās zvaigznes" balvas. Duplantis ceturto reizi ir atzīts par pasaules labāko vieglatlētu, bet Maklaflina-Levrona pirmoreiz par labāko tika atzīta 2022. gadā.
2025. gadā Duplantis sasniedza četrus pasaules rekordus un bija nepārspēts 16 sacensībās, uzvarot arī pasaules čempionātā telpās. 26 gadus vecais sportists ir pirmais mūsdienu vīriešu kārtslēkšanas vēsturē, kurš divus gadus pēc kārtas ir palicis nepārspēts sacensībās.
Viņš pasaules rekordus sasniedza Francijas pilsētā Klermonferānā (6,27 m), Stokholmā (6,28 m), Budapeštā (6,29 m) un pasaules čempionātā Tokijā (6,30 m), kā arī ieguva piekto Dimanta līgas uzvarētāja titulu pēc kārtas.
"Tas ir tik milzīgs gods," sacīja Duplantis. "Es patiesi cenšos būt labākā sevis versija, man ir milzīga aizrautība un prieks par to, ko daru. Esmu tik ļoti apsēsts ar kārtslēkšanu, un man patīk sevi izaicināt."
Maklaflina-Levrona arī divus gadus ir bijusi nepārspēta gan 400 metru distancē, kas bija viņas pamatdisciplīna 2025. gadā, gan 400 metru barjerskrējienā, pagarinot savu uzvaru sēriju šajā disciplīnā līdz 24 sacīkstēm.
26 gadus vecā sportiste Tokijā Tokijā kļuva par pirmo sportisti, kas ir ieguvusi pasaules čempiones titulu gan 400 metros, gan 400 metru barjerskrējienā, kur viņa uzvarēja 2022. gadā ASV pilsētā Jūdžinā.
"Sezonas kulminācija Tokijā bija patiešām īpašs brīdis," sacīja Maklaflina-Levrona. "Man 2025. gads bija gads, kad es pametu komforta zonu un paplašināju savu garīgo un fizisko spēju robežas. Es vēlos turpināt paplašināt šīs robežas 2026. gadā."
2025. gada pasaules čempione 400 metru skrējienā un 4x400 metru stafetē Maklaflina-Levrona tika atzīta par labāko arī stadiona skrejceļa disciplīnās, sektoru disciplīnās atzinību izpelnoties pasaules čempionei augstlēšanā Nikolai Olislagersai, bet ārpusstadiona disciplīnās - pasaules čempionei 20 kilometru soļošanā Marijai Peresai.
Duplantis tika atzīts par labāko arī sektoru disciplīnās vīriešiem, stadiona skrejceliņā par labāko tika atzīts pasaules čempions 800 metru skrējienā kenijietis Emmanuels Vanjonji, bet ārpusstadiona disciplīnās - kenijiešu gargabalnieks Sebastjans Save, kurš šogad uzvarēja Berlīnes un Londonas maratonos, bet 2023. gadā Rīgā pasaules čempionātā skriešanā šosejā bija ātrākais pusmaratonā.
Par gada "uzlecošajām zvaigznēm" tika atzīti pasaules čempionāta medaļnieki 17 gadus vecais Edmunds Serems no Kenijas, kurš bija trešais 3000 metru kavēkļu skrējienā, un 19 gadus vecā Djale Džana no Ķīnas, kas bija trešā vesera mešanā.
Savukārt godīgas spēles balvu saņēma beļģis Tims van de Velde, kurš pasaules čempionātā 3000 metru kavēkļu skrējienā pēc Kolumbijas sportista Karlosa Sanmartina kritiena un traumas, tuvojoties finiša līnijai, tomēr nolēma griezties atpakaļ, lai par spīti iespējamajai diskvalifikācijai palīdzētu Sanmartinam šķērsot finiša līniju.
2024. gadā par pasaules labākajiem vieglatlētiem tika atzīti Botsvānas sprinteris Letsile Tebogo un Nīderlandes garo distanču skrējēja Sifana Hasana.