Kristers Aparjods un Elīna Ieva Bota izcīna piekto vietu jaukto pāru sacensībās vieniniekiem
Latvijas sportisti piektdien Vinterbergas trasē Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā izcīnīja piekto un sesto vietu jaukto pāru sacensībās vieniniekiem.
Par uzvarētājiem kļuva austrieši Jonass Millers un Liza Šulte, kuri trasi veica minūtē un 41,510 sekundēs, par 0,123 sekundēm apsteidzot Vācijas duetu Fēlikss Lohs un Jūlija Taubica un par 0,528 sekundēm - tautiešus Volfgangu Kindlu un Hannu Proku.
Vācijas otrā komanda ieņēma ceturto vietu (+0,619), bet piekto un sesto vietu ieņēma latvieši. Kristers Aparjods un Elīna Ieva Bota uzvarētājiem piekāpās 0,682 sekundes, ieņemot piekto vietu, bet Gints Bērziņš un Kendija Aparjode ieņēma sesto vietu 17 duetu konkurencē, uzvarētājiem piekāpjoties 1,127 sekundes.
Jau ziņots, ka Latvijas ekipāžas Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Anda Upīte/Madara Pavlova piektdien izcīnīja trešo vietu jaukto pāru sacensībās ekipāžām, bet Eduards Ševics-Mikelševics/Lūkass Krasts un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova ieņēma septīto vietu.
Sestdien sacentīsies vīrieši vieniniekos, kā arī vīrieši un sievietes divniekos, bet svētdien trasē dosies sievietes vieninieku sacensībās un tiks aizvadīta komandu stafete.
Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.