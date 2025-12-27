VIDEO: Ukrainas aizstāvji ar droniem Donbasā nodedzinājuši 14. GRU brigādes komandpunktu
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku pilotiem izdevās "padarīt neredzīgus" Krievijas iebrucējus Krimā, atņemot tiem aptuveni 100 miljonus dolāru vērtu radaru.
26. decembrī Ukrainas Bruņoto spēku bezpilota sistēmu spēku brigādes 1. atsevišķā centra piloti veica virkni veiksmīgu uzlidojumu Doneckas apgabalā. Galvenais mērķis bija Krievijas Federācijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes 14. Speciālo spēku brigādes komandpunkts Berdjanskā.
FP-2 droni veica vismaz piecus triecienus galvenajai un blakus esošajām ēkām. Šie triecieni izraisīja milzīgus ugunsgrēkus, un centrālā ēka, spriežot pēc video, tika pilnībā iznīcināta.
Otrs mērķis Doneckas apgabalā bija Krievijas militārais depo Kačkarskē, kam tika uzbrukts divreiz no dažādiem virzieniem. Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukums remonta bāzei okupētajā Truženkā, Mariupoles rajonā, Doneckas apgabalā, bija iespaidīgs. Trīs gaisa triecieni vienkārši norāva daļu ēkas jumta un sienu. Pēc tam bezpilotu spēku 1. Speciālo operāciju centra piloti apmeklēja Krimu un iznīcināja tā kupolā esošo dārgo Nebo radaru, kura vērtība ir ap 100 miljoni dolāru. Tāpat bezpilota lidaparāti uzbruka Krievijas Melnās jūras flotes laivām.
Ukrainas bruņotie spēki nesen ir veikuši vairākas nozīmīgas operācijas frontē. 26. decembrī 425. atsevišķā triecienpulka "Skala" karavīri attīrīja Huļajpoli no okupantiem. Iepriekš tika ziņots, ka 225. atsevišķā triecienpulka kaujinieki 100 dienu laikā atbrīvoja piecus ciematus Dnipropetrovskas apgabalā.