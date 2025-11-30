Verstapens triumfē Kataras "Grand Prix" un saglabā cerības uz piekto čempiontitulu pēc kārtas
"Red Bull" pilots Makss Verstapens svētdien uzvarēja Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta priekšpēdējā, 23. posmā - Kataras "Grand Prix" - un samazināja kopvērtējuma līdera Lando Norisa pārsvaru līdz tikai 12 punktiem.
Verstapens sacīksti sāka no trešās pozīcijas un izvirzījās vadībā, kad otro reizi boksos devās abi "McLaren" piloti Noriss un Oskars Piastri, un, trasē atgriežoties bijušajam sacīkstes līderim Piastri, Verstapenam pār viņu bija jau aptuveni 12 sekunžu pārsvars.
Atlikušajos apļos "Red Bull" pilots nosargāja vadību un tika pie uzvaras, kas pasaules čempionāta kopvērtējumā ļāva pietuvoties Norisam.
Otrais finišēja Piastri, bet trešo vietu nosargāja "Williams" pārstāvis Karloss Sainss. Ceturtajā pozīcijā ierindojās Noriss, kurš tikai pēdējā aplī apsteidza Kimi Antonelli ("Mercedes") un vēl cīnījās par trešo vietu, bet sesto pozīciju ieņēma otrs "Mercedes" pilots Džordžs Rasels.
Kopvērtējumā līderpozīciju ar 408 punktiem saglabāja Noriss, bet uz otro vietu pakāpās Verstapens, kurš zaudē līderim tikai 12 punktus, bet Piastri atpaliek no komandas biedra par 16 punktiem un ir trešais.
Pasaules čempiontitula ieguvējs tiks noskaidrots pēdējā posmā, kas nākamnedēļ norisināsies Abū Dabī. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība. Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".