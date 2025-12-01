Latvijas basketbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra cīņā uzveic Austriju
Latvijas basketbola izlase Vīnē aizvadītajā Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē ar 86:68 (20:24, 20:13, 29:17, 17:14) pārspēja Austriju.
Spēli ar precīzu tālmetienu pirmajā uzbrukumā sāka Artūrs Kurucs, bet Austrijas izlasē ar precīzu trīspunktu metienu atbildēja Mārvins Ogunsipe. Pēc astoņu punktu izrāviena un Bogiča Vujoševiča metiena no groza apakšas mājinieki izvirzījās vadībā ar 11:5. Kad rezultāts bija 9:11, piektajā minūtē Latvijas pieaugušo izlasē debitēja Adrians Andževs.
Ceturtdaļas beigās pēc Roberta Blumberga tālmetiena un diviem Kristapa Ķilpa soda metieniem Latvijas izlase atguva vadību - 20:18, taču ceturtdaļu mājinieki noslēdza ar sešiem pēc kārtas gūtiem punktiem un vadību ar 24:20.
Pēc Toma Leimaņa trīspunktu metiena 13. minūtē Latvija atguva vadību - 28:26, un līdzīga cīņa laukumā turpinājās līdz 33:33. Pēc tam divus soda metienus realizēja Kārlis Šiliņš, divus punktus guva Andževs, bet tālmetienu iemeta Ķilps - 40:33.
Otrā puslaika sākumā Ogunsipe ar tālmetienu pēdējoreiz spēlē panāca neizšķirtu 40:40, bet pēc tam Latvijas izlase sāka strauji palielināt pārsvaru, realizējot piecus tālmetienus un pēc vēl viena Kuruca realizēta tālmetiena izvirzoties vadībā ar 66:48. Pēdējā ceturtdaļā pārliecinoša uzvara tika nosargāta, pēc Kārļa Šilina divpunktu metiena sasniedzot lielāko pārsvaru - 77:58.
Abas komandas kvalifikācijas ciklu piektdien sāka ar zaudējumu. Latvijas basketbolisti, savu pēdējo maču valstsvienības rindās aizvadot Dairim Bertānam, mājās ar 78:86 zaudēja Nīderlandei, bet Austrija izbraukumā ar 78:90 atzina Polijas pārākumu.
Otrā grupas spēlē Nīderlande pirmdien Hāgā ar 83:85 (28:22, 25:15, 17:21, 13:27) zaudēja Polijai. Viesi bija vadībā tikai pašā sākumā un spēles beigās, atspēlējoties no 21 punkta deficīta (39:60) otrā puslaika sākumā. Mājiniekiem 26 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Janniks Franke, 18 punktu un sešas rezultatīvas piespēles - Keje van der Vūrsts, bet 13 punktus guva Janniks Krāgs.
Polijas valstsvienībā 22 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Mateušs Ponitka, 17 punktus guva un piecas atlēkušās bumbas - Džeriks Hārdings, bet 12 punktus guva Mihals Sokolovskis. Pēc divām kārtām divas uzvaras ir Polijai, pa vienai uzvarai - Nīderlandei un Latvijai, bet divi zaudējumi - Austrijai.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Gatavojoties spēlēm, Latvijas valstsvienības kandidātu sarakstu nācās koriģēt spēlētāju veselības stāvokļa dēļ, un šajā sabraukumā valstsvienībai nevar palīdzēt Ojārs Siliņs un Kārlis Šiliņš. Pagājušās nedēļas vidū komandai pievienojās Anrijs Miška un Rodijs Mačoha.
Mačam ar Austriju ārpus pieteikuma palika Miška, Ričards Aizpurs un Toms Skuja, bet valstsvienības rindās karjeru noslēgušo Bertānu sastāvā aizstāja Šiliņš.
Austrijas izlasē rīta treniņā gūtā savainojuma dēļ nevarēja spēlēt uzbrucējs Silvens Landesbergs, kurš ar 20 punktiem bija rezultatīvākais pirmās kārtas mačā ar Poliju.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Sito Alonso izlasē palīdz treneri Roberts Štelmahers, Artūrs Visockis-Rubenis, Kaspars Vecvagars un Dāvis Čoders un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:
Adrians Andževs, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Anžejs Pasečņiks ("Lioneers", Taivāna), Toms Leimanis (bez kluba), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Kārlis Šiliņš ("Trabzonspor", Turcija).