VIDEO: bijušo Latvijas izlases treneri Luku Banki kārtīgi iesvēta pēc pirmās uzvaras Itālijas vadībā
Svētdien, 30. novembrī, pirmo uzvaru Itālijas basketbola izlases trenera amatā svinēja bijušais Latvijas valstsvienības speciālists Luka Banki. Pēc panākuma pār lietuviešiem viņu ģērbtuvē sagaidīja ūdens duša no padotajiem.
Lietuvas pilsētā Klaipēdā pirmo uzvaru 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmās kārtas D grupas ietvaros svinēja Itālija, kas spraigā duelī ar 82:81 apspēlēja Lietuvu. Pēc pirmajām divām spēļu kārtām D grupā visām komandām (vēl arī Islande un Lielbritānija) bilance ir 1-1.
Šī kļuva par jaunā Itālijas trenera Lukas Banki pirmo uzvaru valstsvienības vadībā. Viņš trenera grožus pārņēma pēc 2025. gada Eiropas čempionāta, kad no sava amata atkāpās Džanmarko Poceko. Kopā ar viņu pēdējā finālturnīrā itāļi aizspēlējās līdz astotdaļfinālam, kur piekāpās Slovēnijai. Ar Banki tika noslēgts trīs gadu līgums, turklāt paralēli viņš ar klubu vismaz pagaidām nestrādās.
Savukārt Luka Banki pirms tam no 2021. gada bija Latvijas izlases stratēģis, kopā ar to izcīnot piekto vietu 2023. gada Pasaules kausā. Šī gada Eiropas čempionātā arī Latvija izstājās astotdaļfinālā, piekāpjoties tieši lietuviešiem.
Pirmajā spēlē Banki vadībā itāļi piekāpās Islandei, bet pēc panākuma pār Lietuvu viņu ģērbtuvē silti sagaidīja basketbolisti, lejot ūdens dušu. Banki bija manāmi pārsteigts un ļoti priecīgs par notiekošo, piedāvājot tādu pašu dušu tam basketbolistam, kurš nācis klajā ar šo iniciatīvu. Kopumā ģērbtuvē valdīja pacilājoša atmosfēra.
Šovakar, 1. decembrī, Austrijā par savu pirmo panākumu Latvijas vīriešu izlases galvgalī cīnīsies jaunais treneris, spānis Sito Alonso, kura piekoptais basketbola stils ir krietni citādāks nekā itāļa. Alonso debijā Latvijas izlase piekāpās Nīderlandei.