Sargjūns neizglāba: Banki vadībā Itālijas basketbolisti notur viena punkta pārsvaru Lietuvā
Itālijas vīriešu basketbola izlase ar bijušo Latvijas valstsvienības galveno treneri Luku Banki pie stūres svētdien Klaipēdā izcīnīja uzvaru 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē. Itāļi viesos Lietuvu uzvarēja ar rezultātu 82:81 (16:19, 18:20, 20:15, 28:27), tādējādi visām četrām šīs grupas komandām pēc pirmajām divām spēlēm bilance ir 1-1.
The final two minutes of insanity.— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 30, 2025
THIS GAME HAD IT ALL.#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/VVT1c3e8eo
Lietuvieši bija vadībā teju visu pirmo spēles pusstundu, bet ceturtajā ceturtdaļā Itālijas basketbolisti izvirzījās priekšā un vienubrīd ieguva astoņu punktu pārsvaru.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikusi 51 sekunde, Mareks Blaževičs pietuvināja lietuviešus līdz mīnus diviem punktiem (78:80). Itāļi savu uzbrukumu neizmantoja, turpretī mājiniekiem Arns Velička 13 sekundes pirms beigu signāla realizēja tālmetienu - 81:80.
Itālijas izlases uzbrukumā Niko Manjons bija nekļūdīgs pēc caurgājiena, un septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām viesi atgriezās vadībā. Veličkas pēdējās sekundes metiens nesasniedza grozu, tādējādi uzvaru svinēja Banki padotie.
Itālijas izlasē Gabriēle Pročida guva 24 punktus, no tiem 18 ceturtajā ceturtdaļā, Stefāno Tonutam bija 16 punkti, bet Manjonam - 15 punkti. Lietuviešiem 18 punkti bija Ignam Sargjūnam, 14 punktus guva un 13 atlēkušās bumbas izcīnīja Blaževičs, 12 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Veličkam, tāpat pa 12 punktiem guva Gīts Radzevičs un Mants Rubstavičs.
Kvalifikācijas turnīra ievadā lietuvieši izrāva uzvaru 89:88 pār Lielbritāniju, savukārt Itālija ar 76:81 zaudēja Islandei. Svētdien D apakšgrupā Lielbritānija viesos ar rezultātu 90:84 (17:17, 26:18, 26:16, 21:33) uzvarēja Islandi.
A grupā otro uzvaru otrajā spēlē izcīnīja Ainara Bagatska vadītā Ukraina, kas Rīgā ar rezultātu 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25) pārspēja Dāniju.
Ukraiņiem ar 28 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Oleksandrs Kovļars, 14 punktus guva Iļja Tirtišņiks, bet 13 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Vjačeslavam Bobrovam. Pretiniekiem 21 punkts un septiņas atlēkušās bumbas bija Dānem Erikstrūpam.
Vēl šajā grupā cīnās Spānija un Gruzija.
C apakšgrupā otro uzvaru svinēja Turcija, kas viesos ar rezultātu 85:60 (23:17, 18:8, 24:17, 20:18) bija pārāka pār Šveici. Turkiem ar 19 punktiem izcēlās Jigitdžans Sajbirs.
Otrā C apakšgrupas spēlē svētdienas vakarā Bosnija un Hercegovina mājās uzņems Serbiju.
B grupā arī otrajā mačā uzvarēja Grieķija, kas viesos ar 76:68 (24:17, 13:19, 19:13, 20:19) guva virsroku pār Portugāli. Grieķiem 15 punktus guva Jannulis Larendzakis.
Otrā B grupas spēlē par pirmo uzvaru Melnkalne ar 80:75 (26:17, 23:17, 16:22, 15:19) bija pārāka pār Rumāniju.
Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros, arī 2027. gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kuras tiks noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās. Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalīsies 32 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, aizvadot divu apļu turnīru.