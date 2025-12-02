Ropažu novada pašvaldība atvainojas un pieprasa skaidrojumus no telpu futbola spēlē kautiņā iesaistītās komandas
Pēc svētdien notikušā kautiņa Rīgas čempionāta telpu futbolā spēlē Ropažu novada pašvaldība pieprasījusi vietējās komandas paskaidrojumu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Pašvaldība izsaka atvainošanos komandai "OB Serviss" un visai sporta sabiedrībai par incidentu, kas notika Rīgas telpu futbola čempionāta ceturtās kārtas spēlē. Spēles laikā Ropažu novada apvienotās komandas "Vangažu/Ropažu SC" spēlētājs veica sitienu pa seju pretinieku komandas spēlētājam, izraisot konfliktu starp abu komandu sportistiem.
Pašvaldība uzskata, ka šāda rīcība ir kategoriski nepieņemama un neatbilst godīgas spēles principiem. Pašvaldība pauž nosodījumu par situācijas eskalāciju un atgādina, ka par komandas disciplīnu ir atbildīgs gan treneris, gan spēlētāji. Futbola komandas Ropažu novadā darbojas jau 20 gadus, un līdz šim šādi starpgadījumi nav bijuši fiksēti, apgalvo domē. Pašvaldība komandai nodrošina divus treniņus nedēļā Ropažu novada pašvaldības sporta bāzēs, kā arī treneri un spēlētāju formas.
Pašvaldība ir pieprasījusi trenerim un komandai iesniegt paskaidrojumus līdz nedēļas beigām. Pēc informācijas apkopošanas, sazinoties ar kompetentajām iestādēm, tai skaitā Latvijas Futbola federāciju (LFF), tiks lemts par turpmāko rīcību.
Jau ziņots, ka pēc svētdien notikuša kautiņa Rīgas čempionāta spēlē telpu futbolā ar "OB Serviss" un "Vangaži"/"Ropažu SC" dalību LFF vērsīsies ar iesniegumu Valsts policijā, pirmdien tviterī paziņoja LFF prezidents Vadims Ļašenko. Spēlē Rīgas 49. vidusskolā "OB Serviss" mājās ar 11:4 uzvarēja "Vangaži"/"Ropažu SC" vienību.
Cīņas sākumā viesu spēlētājs Sergejs Usovs asi nospēlēja pret Vladislavu Eidmitu un iesita Eidmitam pa seju. Eidmits iesaistījās kautiņā, un abi spēlētāji tika noraidīti no laukuma. Nekārtībās iesaistījās arī citi laukumā esošie spēlētāji, kā arī kāds viesu komandas pārstāvis, kurš devās laukumā un nokdaunā aizsūtīja mājinieku Alekseju Krjukoviču. Spēle tika pārtraukta uz vairākām minūtēm.
"LFF kategoriski nosoda notikušo huligānisma incidentu," raksta Ļašenko. "Lieta pašlaik tiek izvērtēta, un tuvāko dienu laikā informēsim par pieņemtajiem lēmumiem." "Paralēli tiek sagatavots iesniegums Valsts policijai turpmākai izmeklēšanai," raksta LFF prezidents. "Šādiem cilvēkiem nav vietas futbolā," viņš piebilst.